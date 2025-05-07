Betsson Apuestas Deportivas: cómo apostar en Chile

Con las Betsson apuestas deportivas tienes a tu disposición diferentes tipos de jugadas, cuotas y mercados para que elijas en dónde jugar.

Tienes en Betsson apuestas deportivas en diferentes mercados, con cuotas competitivas y en especial en los 33 deportes disponibles, lo que hace a este uno de los operadores con la mayor cantidad disciplinas para completar tus jugadas. Disfruta además de los mercados de apuestas en vivo y sobre todo conoce a qué bonos puedes acceder en esta casa de apuestas.

Tipos de apuestas deportivas en Betsson

Tienes disponible en Betsson apuestas deportivas 33 disciplinas, además de otros mercados en temas como el entretenimiento o la política.

En cuanto a las Betsson apuestas online, verás una gran cantidad de mercados en los principales deportes a nivel mundial como el fútbol, baloncesto y tenis.

En el deporte rey, el fútbol, las Betsson apuestas Chile tienen mercados como el resultado final mejor conocido como el ‘1 X 2’, la Apuesta sin empate o el Total de goles

También podrás encontrar los Hándicap y los tiros de esquina, entre más de 10 tipos de mercados dependiendo el partido o evento deportivo.

Tomada de betsson1001.com

Oferta de apuestas deportivas

En cuanto a la oferta disponible en tenis, encontrarás una serie de mercados y jugadas básicas con sus respectivas cuotas, dependiendo la fase del torneo en la que se encuentre tu partido.

Apuesta a jugadas como el ‘Ganador del partido’ también conocidas como el ‘1 2’, la cantidad de juegos (games), el Hándicap de juegos para cada jugador, el Ganador del primer set, entre otros pronósticos.

La oferta de las Betsson tipos de apuestas en baloncesto también es amplía y estará publicada en la plataforma del operador con una amplia variedad de ofertas para apostar.

La Betsson casa de apuestas pone a disposición mercados de jugadas de la NBA y de otras competiciones de baloncesto como el Ganador del partido, Hándicap, Total de puntos del partido, entre otros.

Recuerda realizar tus Betsson apuestas deportivas basándote en la información pertinente que debes adquirir para elegir las mejores jugadas y cuotas para tus pronósticos.

Mercados de apuestas en Betsson

Lo importante a la hora de elegir los mercados en Betsson apuestas deportivas es hacerlo basándote en información, estadísticas y tendencias sin importar el deporte en el que vayas a jugar.

Dependiendo del tipo de evento en el que quieras hacer en Betsson Apuestas Deportivas vas a encontrar más o menos mercados disponibles. Conoce a continuación conoce los mercados disponibles en un evento de fútbol:

Creador de apuestas (BetBuilder)

Preconstruidas

Goles

Tiempos

Tiros de esquina

Tarjetas

Anotadores

Especiales de jugador

Hándicaps

Eventos del partido

Marcador

Intervalor

¿Cómo apostar en vivo en Betsson Apuestas Deportivas?

Llegar a poner una apuesta en vivo en el Betsson sitio de apuestas online es un proceso sencillo ya que puedes seguir tus eventos favoritos en tiempo real.

Te explicamos a continuación cómo completar las Betsson apuestas deportivas en vivo:

Ingresa a la página web de Betsson casa de apuestas Encuentra el deporte en el que quieres apostar Selecciona el evento (partido) Elige tu jugada Ve al cupón de apuestas Digita el monto que quieres arriesgar Haz clic en Colocar apuesta

¿Qué bono de apuestas deportivas ofrece Betsson?

Betsson casa de apuestas es una plataforma que ofrece una serie de promociones y bonificaciones disponibles para usuarios nuevos como para los registrados.

Aparte de los bonos de bienvenida para deportes y casino, el operador entrega hasta 21 promociones adicionales de las cuales nueve las puedes utilizar en apuestas deportes Betsson.

El bono de bienvenida está disponible para los usuarios nuevos que se registren en el operador. Con una nueva cuenta solo faltaran pocos pasos para acceder a los bonos de bienvenida y otras promociones.

Así las cosas, y ya con tu cuenta de Betsson casa de apuestas, podrás realizar un primer depósito. Tras completar la primera recarga y luego de verificar la cuenta, al depositar por primera vez tendrás saldo para apostar.

Fuente: Betsson Chile

Ese primer depósito te acredita uno de los bonos de bienvenida, los cuales necesitas activar en la sección de ‘Bonos Disponibles’, aceptando recibir la oferta.

Puedes elegir el bono para Betsson apuestas deportivas o casino. Incluso, con ese primer depósito también puedes participar en el ‘Reto Millonario’ donde puedes jugar por $800 millones de pesos chilenos. Clica para obtener el código de Betsson:

Bono de bienvenida Betsson Detalles de la promoción Código promocional Deportes Apuesta gratis (freebet) por $10,000 CLP Visita Betsson aquí Deportes El reto Millonario: participa por $800 millones con tu primer depósito Visita Betsson aquí Casino Hasta $400,000 CLP en casino + 200 giros gratis Visita Betsson aquí

Preguntas frecuentes

¿Es legal apostar en Betsson en Chile?

Si. Apuesta legalmente en las Betsson Apuestas Deportivas, ya que este operador tiene las licencias necesarias para ofrecer este servicio en Chile.

¿Cómo puedo retirar mis ganancias en Betsson?

Realiza retiros mediante la transferencia bancaria a uno de los 23 bancos disponibles para tal fin en el operador. El saldo en tu cuenta RUT no puede exceder los $5,000,000 CLP.

¿Puedo apostar en Betsson desde mi celular?

Claro que sí. Utiliza la app para iOS o Android y realiza en Betsson Apuestas Deportivas. Si en tu celular no se puede instalar la aplicación, puedes usar la plataforma desde el navegador web.