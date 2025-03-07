Código promocional Betsson: Freebet de $50.000 CPL en Septiembre 2025

El código promocional Betsson ya está disponible en Chile para todos los nuevos usuarios chilenos.

Con el código promocional Betsson encontrarás bonos de bienvenida para deportes y casino que activas luego de registrarte y completar un primer depósito.

¿Cuál es el código promocional Betsson vigente en Chile?

El bono de bienvenida Betsson está disponible para los usuarios nuevos del operador que se registren activando el código promocional Betsson.

Tras completar la primera recarga y luego de verificar la cuenta, los usuarios podrán depositar por primera vez ante la casa de apuestas para contar con saldo para sus jugadas.

Una vez dentro de tu cuenta, necesitas activar el bono que deseas en la sección de ‘Bonos Disponibles’, aceptando recibir la oferta de bienvenida.

Puedes tomar la opción de apuestas deportivas o la de casino. Con tu primer depósito también puedes participar en el ‘Reto Millonario’ donde puedes jugar por $800 millones de pesos chilenos.

¿Qué incluye el código de Betsson en CL?

Bono de bienvenida Betsson Detalles de la promoción Betsson código promocional Deportes Apuesta gratis (freebet) por valor de $50.000 CLP BETS.. Deportes El reto Millonario: participa por $800 millones con tu primer depósito BETS.. Casino Hasta $400.000 CLP en casino + 200 giros gratis BETS..

¿Cómo activar el bono en Betsson? Guía paso a paso

Para recibir el bono de bienvenida para deportes, primero te debes registrar en la casa de apuestas utilizando el código promocional Betsson.

Podrás recibir una apuesta gratis de hasta $50,000 CLP siempre y cuando tu primer depósito sea de mínimo $20,000. Sigue las instrucciones a continuación para disfrutar del bono:

Ingresa a la página web de Betsson e inicia sesión. En la sección de bonos elige usar la opción para deportes. Deposita mínimo $20,000 CLP. Realiza una apuesta desde $20.000 para obtener la apuesta gratuita de $50.000 CLP. La apuesta de requisito solo se tendrá en cuenta si es pre-partido con cuota desde 3.0. Esta deberá ser combinada y al menos una de las selecciones tendrá que ser de cuota mínima de 3.0. Tienes tres (3) días para utilizar tu apuesta gratis.

La apuesta gratis es de $50.000 CLP. Te presentamos a continuación cuáles son los términos y condiciones más importantes del bono de bienvenida Betsson Chile:

Una vez se defina la apuesta de requisito, la apuesta gratuita de $50.000 estará disponible durante 3 días para su uso en apuestas deportivas (Pre-partido) en categoría fútbol, con cuotas desde 2.0. Esta no estará disponible para apuestas en la sección “Constructor de apuestas” o “Betbuilder”.

En caso de ganar la apuesta gratuita, las ganancias netas de tu apuesta se acreditarán en dinero de bono, que debe desbloquearse en nuestras apuestas deportivas.

Las ganancias netas de tu apuesta gratuita deben apostarse 8 veces en 7 días, con cuota total desde 2.0 o más para ser desbloqueadas.

Fuente: Betsson Chile

Registrarse con el código promocional Betsson

Antes que cualquier otra cosa, regístrate en la casa de apuestas siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web de Betsson usando uno de los links de este artículo Abre la sección de registro haciendo clic en ‘Abrir cuenta’ Completa el formulario con tus datos personales Termina esta parte haciendo clic en ‘Abrir cuenta’ Deposita el respectivo monto para recibir el bono de bienvenida

El proceso es bastante sencillo segun las opiniones de Betsson de los usuarios chilenos.

¿Hay un código para la Betsson app?

El código promocional Betsson, con el que puedes abrir tu cuenta y acceder a los bonos de bienvenida, funciona exactamente igual tanto en la app como en la web. Solamente debes utilizarlo haciendo clic desde uno de los enlaces que te compartimos en este artículo.

La aplicación de Betsson está disponible para todos los usuarios sin importar cuál es el sistema operativo de su celular. La casa de apuestas ofrece una app para Android o iOS con todas las características que necesitas para disfrutar de tus apuestas en deportes y casino. Si tu celular no soporta la app, tienes la opción de usar la versión móvil de la página web en donde podrás completar cualquier acción disponible en la plataforma del operador como registrarte, depositar para tener saldo en tu cuenta, jugar y retirar.

Otras promociones Betsson para usuarios registrados

La casa de apuestas cuenta con varias promociones para los usuarios registrados con el código promocional Betsson y después de liberar los bonos de bienvenida.

Junto a las ofertas de bienvenida son 25 promociones disponibles para apuestas deportivas como para juegos de casino.

El reto millonario Betsson

Para usar este bono debes tener 18 años. Gana una entrada gratuita para ‘El Reto Millonario’ tras realizar al menos un depósito de cualquier monto.

Para calificar debes colocar apuestas acumulativas por un valor total de $20,000 en cualquier deporte, excepto carreras de caballos, con cuotas superiores a 1.50.

Si vas a utilizar apuestas combinadas o de sistema al menos una selección debe tener la cuota de 1.50 o superior. Luego de haber realizado tus apuestas requeridas, debes “iniciar” el juego.

Cumple el requisito de apuesta o inicia el juego en los 30 días posteriores a tu inscripción. Las apuestas realizadas con dinero de bono, freebets o completadas con cashout no serán contadas para el requisito de apuesta.

Combinada segura en Betsson

Otra de las ofertas disponibles en esta casa de apuestas con el código promocional Betsson comprende las apuestas combinadas.

Realizar una apuesta combinada de al menos cinco (5) selecciones sólo en los mercados de ganadores de partidos.

Antes de completar la jugada aplica el seguro en tu apuesta combinada haciendo clic en la casilla que aparece en tu cupón.

Recibirás un reembolso de hasta $15,000 CLP solo si pierdes una de tus cinco selecciones. Además debes cumplir con los siguientes requisitos:

Cuota mínima por selección: 1.40. Cuota mínima total de 5.30 o superior.

Monto mínimo de la apuesta: $180 CLP.

Máximo recibe tres reembolsos diarios hasta $45,000.

Tomada de Betsson

Sorteo deportivo de $60.000.000

Otra opción que tienes para aprovechar es la promoción para participar en un sorteo de $60 millones de pesos al sumar tiquetes con tus pronósticos deportivos para participar en sorteos semanales.

Son tres (3) sorteos semanales para los que puedes acumular tickets apostando en tus deportes favoritos.

Cada sorteo entregará premios a 137 usuarios semanalmente, para lo cual debes tener tu propia cuenta en el operador registrandote con el código promocional Betsson:

Únete con apuestas pre partido o en vivo en cualquier deporte con cuotas 2.00 o superiores.

Por cada $20.000 apostados recibes 1 ticket para el sorteo.

Recibe hasta 100 tickets por período promocional semanal.

Código promocional Betsson – Ventajas y desventajas

Accede a todas las promociones de la casa de apuestas siempre y cuando cumplas con los requisitos para ese fin.

Por el momento, conoce nuestra pequeña reseña sobre el código promocional Betsson.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Bonos de bienvenida atractivos y competitivos La apuesta gratis del bono de bienvenida es muy baja Varios métodos de pago disponibles Más de 30 deportes y más de 1,000 juegos de casino Gran aplicación móvil Betsson Chile

Preguntas frecuentes