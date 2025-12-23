Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Las vacaciones fuera de Chile de Arturo Vidal antes de empezar el año con Colo Colo

El plantel de Colo Colo continúa disfrutando de sus vacaciones y este destino eligió Arturo Vidal. El 3 de enero empieza la pretemporada.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal salió del país antes de que empiece el año con Colo Colo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTArturo Vidal salió del país antes de que empiece el año con Colo Colo

El plantel de Colo Colo continúa con sus vacaciones, mientras la dirigencia de Blanco y Negro define los temas más importantes del mercado de fichajes. Los albos anunciaron a su primer refuerzo y van por más.

El descanso de los futbolistas comenzó tras el amargo partido contra Audax Italiano y se extenderá hasta el 2 de enero, porque un día después deben presentarse a la pretemporada del Cacique.

En redes sociales, varios jugadores de Colo Colo han mostrado parte de sus vacaciones. Lucas Cepeda hizo un romántico viaje a México junto a su pareja, mientras que tres otros canteranos se fueron a Colombia y Esteban Pavez partió a Europa con su familia.

Ahora fue el turno de Arturo Vidal. En Instagram, el King contó que está pasando unos días en Colombia junto a su pareja, Sonia Isaza. “Acá en Cali, disfrutando. Saludos a todos“, fue el mensaje del King.

Vidal está en Colombia | Instagram

Vidal está en Colombia | Instagram

La fecha en que Colo Colo podría anunciar a sus nuevos refuerzos

ver también

La fecha en que Colo Colo podría anunciar a sus nuevos refuerzos

Vidal de vacaciones antes de la pretemporada de Colo Colo: cuándo parte

La pretemporada de Colo Colo comenzará el 3 de enero de 2026, cuando los jugadores se presenten en la Clínica Meds para realizarse los exámenes médicos respectivos.

Publicidad

Después, el plantel y cuerpo técnico partirán al Complejo del Sifup, donde entrenarán desde el 4 al 11 de enero. El 12 de enero será día libre para los jugadores, porque el 13 vuelven al Monumental y el 14 viajan a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata.

En Montevideo, los albos jugarán tres partidos amistosos, los que se disputarán el 15, 18 y 21 de enero. Los rivales serán Olimpia, Peñarol y otro por definir, que saldrá entre Independiente, Vélez o el Liverpool de Uruguay.

Lee también
Delatan al Tano Ortiz por el refuerzo bomba que quiere en Colo Colo
Colo Colo

Delatan al Tano Ortiz por el refuerzo bomba que quiere en Colo Colo

¿Clásicos en horario prime? El cambio que se viene para el fútbol chileno
Chile

¿Clásicos en horario prime? El cambio que se viene para el fútbol chileno

Revelan detalles de un refuerzo ganga para Colo Colo: "Toda la operación sale..."
Colo Colo

Revelan detalles de un refuerzo ganga para Colo Colo: "Toda la operación sale..."

"Uno entiende que quiere minutos": Colo Colo analiza salida de este jugador
Colo Colo

"Uno entiende que quiere minutos": Colo Colo analiza salida de este jugador

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo