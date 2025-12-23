El plantel de Colo Colo continúa con sus vacaciones, mientras la dirigencia de Blanco y Negro define los temas más importantes del mercado de fichajes. Los albos anunciaron a su primer refuerzo y van por más.

El descanso de los futbolistas comenzó tras el amargo partido contra Audax Italiano y se extenderá hasta el 2 de enero, porque un día después deben presentarse a la pretemporada del Cacique.

En redes sociales, varios jugadores de Colo Colo han mostrado parte de sus vacaciones. Lucas Cepeda hizo un romántico viaje a México junto a su pareja, mientras que tres otros canteranos se fueron a Colombia y Esteban Pavez partió a Europa con su familia.

Ahora fue el turno de Arturo Vidal. En Instagram, el King contó que está pasando unos días en Colombia junto a su pareja, Sonia Isaza. “Acá en Cali, disfrutando. Saludos a todos“, fue el mensaje del King.

Vidal está en Colombia | Instagram

Vidal de vacaciones antes de la pretemporada de Colo Colo: cuándo parte

La pretemporada de Colo Colo comenzará el 3 de enero de 2026, cuando los jugadores se presenten en la Clínica Meds para realizarse los exámenes médicos respectivos.

Después, el plantel y cuerpo técnico partirán al Complejo del Sifup, donde entrenarán desde el 4 al 11 de enero. El 12 de enero será día libre para los jugadores, porque el 13 vuelven al Monumental y el 14 viajan a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata.

En Montevideo, los albos jugarán tres partidos amistosos, los que se disputarán el 15, 18 y 21 de enero. Los rivales serán Olimpia, Peñarol y otro por definir, que saldrá entre Independiente, Vélez o el Liverpool de Uruguay.