En medio de rumores: el viaje que hizo Esteban Pavez en las vacaciones de Colo Colo

Colo Colo confirmó la continuidad de Fernando Ortiz y la salida de cuatro jugadores como sus primeras decisiones para la temporada 2026. Dos noticias que, de seguro, siguió muy atento Esteban Pavez.

No es secreto que el capitán vivió una muy mala temporada en el Cacique, donde fue muy cuestionado por los hinchas y cortado por el entrenador argentino en su llegada al Monumental.

“Fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda. Como capitán, le pido disculpas a la gente, la gente se portó increíble”, dijo él mismo después del partido contra Audax.

A los difíciles momentos que vivió se suman los rumores de que está en la lista de jugadores que saldrían a préstamo para la temporada 2026. Y, en medio de reportes y anuncios, el volante inició sus vacaciones.

Las vacaciones de Esteban Pavez tras su difícil temporada en Colo Colo

Este miércoles, Esteban Pavez publicó fotografías de un viaje a España que hizo con su esposa e hijos. Como primera parada, asistieron al duelo del Real Madrid contra Manchester City por la Champions League.

Con la ratificación de Fernando Ortiz, ahora el volante espera por la decisión del entrenador respecto a si tendrá una mejor consideración para el próximo año. “Es posible que salgan más jugadores“, advirtió Aníbal Mosa.