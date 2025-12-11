Colo Colo tomó sus primeras determinaciones para la temporada 2026. Además de ratificar la continuidad de Fernando Ortiz, el directorio de Blanco y Negro decidió no renovar a cuatro jugadores del plantel.

Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas no siguen en el Cacique. Los primeros tres salen a buscar nuevos clubes para el año siguiente, mientras que Vegas vuelve a Monterrey de México.

En esta lista destacó, por ejemplo, que se salvó Alexander Oroz. “Estamos conversando con su círculo para que tenga Colo Colo un porcentaje de su pase, pero que vaya a otro equipo”, explicó Aníbal Mosa.

Sin embargo, la poda no ha terminado. El mismo Mosa lo confirmó. “Es posible que salgan más, lo veremos en el transcurso de este mes”, dijo. Y es así como ya se conoce el nombre del quinto cortado de los albos.

Estaba a préstamo y no vuelve: Matías Moya es el quinto cortado de Colo Colo | Photosport

El quinto cortado de Colo Colo para 2026

En Cooperativa Deportes confirmaron que Matías Moya tampoco continuará en Colo Colo. El delantero estaba a préstamo en Deportes Iquique, donde descendió, y no regresará al Estadio Monumental.

Con el pasar de los días, se conocerán nuevas noticias sobre el armado del plantel del Cacique para la próxima temporada.

Aníbal Mosa confirmó que Damián Pizarro podría sumarse. “Nos acercaron su nombre, está en las manos de Fernando Ortiz para analizarlo”, reconoció. Por último, aseguró que están conversando con el representante de Salomón Rodríguez sobre una posible salida.