Universidad de Chile ha vivido meses complejos a nivel deportivo y dirigencial. Al no haber clasificado a la próxima Copa Libertadores y el adiós de Gustavo Álvarez hay que sumarle también todos los líos internos que tiene Azul Azul con Michael Clark como presidente.

Y es que la figura del timonel del bulla genera un montón de divisiones, sobre todo tras la forma en que se supo que llegó a la U por medio de Sartor y que lo tiene hoy en tribunales.

Esto fue analizado por un canterano de la U como Cristóbal Campos, quien en charla con The Clinic lanzó duras críticas contra la dirigencia, asegurando que son títeres de uno de los hombres más poderosos del fútbol chileno: Fernando Felicevich.

ver también Cristóbal Campos vuelve a disparar contra Clark y revela: “No he recibido ayuda de U. de Chile”

La durísimas críticas de Cristóbal Campos a Universidad de Chile

El meta aseguró sin tapujos que “los que están hoy en día en el club, en la dirigencia, son títeres de FF (Fernando Felicevich). Los maneja él. Por ahí ya saben lo del mercado de pases y todo lo que pasa”.

Cristóbal Campos criticó duramente el manejo dirigencial que está teniendo Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Es muy sucio hoy en día el tema dirigencial: ya no tiene esencia el club, que dignifique al jugador. No son transparentes con el hincha. Muchas veces quieren aprovecharse y opinar a través de la prensa cuando al club le está yendo bien”, agregó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el portero de Provincial Talagante disparó contra el manejo de Michael Clark, afirmando que “habló mal de Colo Colo y claramente la gente te va a bancar. Pero una cosa es lo que hablas y otra es tu trabajo”.

ver también Cristóbal Campos se ilusiona con volver al fútbol: “Así como me siento podría estar jugando”

Para cerrar, el meta recordó lo que fue su salida de la U, afirmando que “fue feo, porque Manuel Mayo salía de la oficina a hablar con Clark; que un porcentaje del pase, que le pagamos un par de meses. Yo dije: ‘denme el pase y me voy’. Hasta hoy no me han dado una explicación”.