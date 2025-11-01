Cristóbal Campos comentó un pasaje desconocido de su carrera, donde el formado en Universidad de Chile pudo cambiar de rumbo e ir a Colo Colo, el clásico rival de los Azules.

“Varias veces pude haberme ido de la U. Estuve en Católica también, me quiso Colo Colo“, comenzó diciendo Campitos en Máximas de TNT Sports. El arquero es muy identificado con el Romántico Viajero, pero por esas cosas del fútbol, la historia pudo ser distinta.

El motivo por el que Campos no quiso ir a Colo Colo

Cristóbal Campos debutó en el 2020 en Universidad de Chile y rápidamente llamó la atención por sus grandes condiciones, lo que lo hizo posicionarse como una de las promesas del arco nacional. Esas misma habilidad hizo que en su etapa juvenil lo buscara Colo Colo.

“Mi familia es toda de Colo Colo, todos. Soy el único que es de la U. No me fui porque ya me sentía parte de la U“, explicó Campos, hoy de 26 años. Pese al deseo de sus parientes, el meta hizo todo lo posible por quedarse en el CDA.

ver también Cristóbal Campos sorprende a todos con nuevo desafío: será gerente deportivo de este club

“Mi familia quería que me fuera a Colo Colo. Era una oportunidad también, pero nunca me arrepiento de las decisiones que tomo. En la U tuve que dejar varias cosas de lado por quedarme ahí“, complementó. Incluso, reveló que su vínculo inicial con el León no era muy beneficioso en lo económico.

“Tuve que firmar un primer contrato que era un sueldo mínimo y con eso me pagaba un arriendo en Santiago y quedaba en cero, con 19 años. Son cosas que yo sé que no haría cualquier arquero tampoco“, recordó el de Lonquén.

Publicidad

Publicidad

“En esa oportunidad también tuve la posibilidad de irme a otros equipos, siempre tuve una salida, pero no me arrepiento de mis decisiones. En ese entonces era el quinto arquero de la U“, cerró Campos.

Campos jugando en 2023 ante Colo Colo. Imagen: Photosport

Tras debutar en 2020 en U. de Chile, en 2022 Cristóbal Campos logró hacerse con la titularidad en el Romántico Viajero y en el 2023 incluso debutó en La Roja, pero tras algunos problemas fuera de la cancha terminó saliendo del club a fines del 2023.

Publicidad