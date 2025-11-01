Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Mi familia es toda de Colo Colo”: Cristóbal Campos reveló que pudo llegar a los Albos

El formado en Universidad de Chile entregó detalles del interés de Colo Colo.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Campos contó por qué quiso quedarse en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTCampos contó por qué quiso quedarse en la U.

Cristóbal Campos comentó un pasaje desconocido de su carrera, donde el formado en Universidad de Chile pudo cambiar de rumbo e ir a Colo Colo, el clásico rival de los Azules.

“Varias veces pude haberme ido de la U. Estuve en Católica también, me quiso Colo Colo“, comenzó diciendo Campitos en Máximas de TNT Sports. El arquero es muy identificado con el Romántico Viajero, pero por esas cosas del fútbol, la historia pudo ser distinta.

El motivo por el que Campos no quiso ir a Colo Colo

Cristóbal Campos debutó en el 2020 en Universidad de Chile y rápidamente llamó la atención por sus grandes condiciones, lo que lo hizo posicionarse como una de las promesas del arco nacional. Esas misma habilidad hizo que en su etapa juvenil lo buscara Colo Colo.

Mi familia es toda de Colo Colo, todos. Soy el único que es de la U. No me fui porque ya me sentía parte de la U“, explicó Campos, hoy de 26 años. Pese al deseo de sus parientes, el meta hizo todo lo posible por quedarse en el CDA.

Cristóbal Campos sorprende a todos con nuevo desafío: será gerente deportivo de este club

ver también

Cristóbal Campos sorprende a todos con nuevo desafío: será gerente deportivo de este club

Mi familia quería que me fuera a Colo Colo. Era una oportunidad también, pero nunca me arrepiento de las decisiones que tomo. En la U tuve que dejar varias cosas de lado por quedarme ahí“, complementó. Incluso, reveló que su vínculo inicial con el León no era muy beneficioso en lo económico.

Tuve que firmar un primer contrato que era un sueldo mínimo y con eso me pagaba un arriendo en Santiago y quedaba en cero, con 19 años. Son cosas que yo sé que no haría cualquier arquero tampoco“, recordó el de Lonquén.

Publicidad

“En esa oportunidad también tuve la posibilidad de irme a otros equipos, siempre tuve una salida, pero no me arrepiento de mis decisiones. En ese entonces era el quinto arquero de la U“, cerró Campos.

Campos jugando en 2023 ante Colo Colo. Imagen: Photosport

Campos jugando en 2023 ante Colo Colo. Imagen: Photosport

Tras debutar en 2020 en U. de Chile, en 2022 Cristóbal Campos logró hacerse con la titularidad en el Romántico Viajero y en el 2023 incluso debutó en La Roja, pero tras algunos problemas fuera de la cancha terminó saliendo del club a fines del 2023.

Publicidad
Lee también
Pronósticos Universidad Católica vs O’Higgins: con el pase a la Libertadores en juego
Apuestas

Pronósticos Universidad Católica vs O’Higgins: con el pase a la Libertadores en juego

La larga lista de bajas que tiene la UC para su duelo clave contra O'Higgins
Universidad Católica

La larga lista de bajas que tiene la UC para su duelo clave contra O'Higgins

La formación de Colo Colo en la visita a Ñublense en Chillán
Colo Colo

La formación de Colo Colo en la visita a Ñublense en Chillán

Pellegrini le mete presión a sus jugadores antes de vital partido de Betis
Internacional

Pellegrini le mete presión a sus jugadores antes de vital partido de Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo