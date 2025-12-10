Universidad de Chile sufrió un duro golpe con el anuncio de salida de Gustavo Álvarez, pero en poco tiempo habría encontrado a su reemplazante según un experto en fichajes.

El Romántico Viajero tuvo un 2025 con puntos altos, como la semifinal de la Copa Sudamericana, o puntos bajos como el no clasificar a la Copa Libertadores 2026. Para peor, Álvarez manifestó públicamente que ya no quería seguir en el club, pese a tener contrato hasta el próximo año.

El nuevo DT de U. de Chile

Como es natural en este tipo de situaciones, la lista de posibles entrenadores ha sido muy larga. De todos los estilos y todas las nacionalidades, pero al parecer, ahora solo hay un candidato y de no mediar grandes problemas, sería el nuevo técnico de Universidad de Chile.

“Renato Paiva es el principal candidato para ser entrenador de la U de Chile”, informó César Luis Merlo, periodista argentino experto en fichajes, que suele tener una alta asertividad en su información sobre el mercado. Incluso, señaló que hay conversaciones avanzadas.

“El club tuvo varias reuniones con el portugués y se busca llegar a un acuerdo en lo económico para que sea el sucesor de Gustavo Álvarez“, indicó Merlo, por lo que Paiva corre con mucha ventaja para ser el nuevo capataz en el CDA.

Renato Paiva es un técnico portugués de 55 años, pero que ha hecho gran parte de su carrera en Sudamérica. Ha dirigido a Independiente del Valle, León, Toluca y Botafogo, entre otros. En su última experiencia como DT de Fortaleza, fue despedido tras una victoria en diez partidos. El equipo terminó descendiendo.

Habrá que esperar que en los próximos días si Universidad de Chile y Renato Paiva logran sellar el acuerdo económico y el portugués se transforma de manera oficial en el nuevo entrenador del Bulla. Las negociaciones van por buen camino.