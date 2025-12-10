Es tendencia:
Colo Colo

“Imposible que trabajen juntos”: En Colo Colo hablan del quiebre entre Vidal y Ortiz

Desde el interior de Blanco y Negro abordaron el quiebre entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo.

Por Javiera García L.

Tras el desastroso cierre de temporada y el fuerte golpe de no clasificar a copas internacionales, Colo Colo debe tomar decisiones para la temporada 2026. La primera es la continuidad o no de Fernando Ortiz.

El DT que llegó para levantar el equipo tras la tensa salida de Jorge Almirón no logró su gran objetivo deportivo. Ahora, Blanco y Negro define su futuro, considerando la cláusula que debe pagar por despedirlo.

Desde el interior del directorio revelaron a El Mercurio que la estadía o no del entrenador está ligada a Arturo Vidal y Esteban Pavez, dos jugadores que perdieron el protagonismo con su llegada.

Las declaraciones del King después del fracaso contra Audax Italiano dejaron ver su molestia con el entrenador. También con la dirigencia. Pero el volante tiene contrato vigente por una temporada más con el Cacique.

“Uno de los dos, Vidal u Ortiz, se va a ir de Colo Colo”

Uno de los dos, Vidal u Ortiz, se va a ir del club, porque después de todo lo que pasó, es imposible que trabajen juntos“, mencionó un directivo de Blanco y Negro al citado diario nacional.

Mientras el King renovó su contrato por otra temporada y Aníbal Mosa dejó claro que su vínculo se va a respetar, el entrenador tiene una cláusula de rescisión equivalente a 200 mil dólares que Colo Colo podría pagar.

¿Qué pasará? A la espera de que la dirigencia de Blanco y Negro se reúna este miércoles 10 y tome una decisión, Fernando Ortiz se fue a Argentina y esperará el llamado de Mosa desde su hogar en Buenos Aires.

