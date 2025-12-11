Cristian Bogado fue un delantero paraguayo que tuvo recordados pasos por Deportes Iquique y Colo Colo. Claro que la historia pudo ser distinta e incluso, rechazó a Universidad de Chile.

El ahora retirado atacante fue uno de los jugadores sensación del fútbol de su país en 2007, luego de brillar en el Sudamericano Sub 20 de ese año. Sin embargo, su carrera no cumplió con lo esperado debido a diversos actos pocos profesionales de su parte.

Bogado y su portazo a U. de Chile

A inicios de 2009 Cristian Bogado no iba a seguir en Estudiantes de La Plata y Universidad de Chile lo quería para su ataque. Pese a esto, de manera sorpresiva el paraguayo no quiso arribar al Romántico Viajero y eligió a Iquique, pese a que estos recién habían ascendido a Primera División.

“Esto nunca lo he contado. Antes de llegar a Iquique, estuve en Santiago y la gente de la U, entre ellos, (Sergio) Markarián, me llamaban constantemente para que yo firmara por la U, pero yo tenía un acuerdo de palabra con el presidente de Iquique, Cesare Rossi“, indicó Bogado a Grítalo América de Radio ADN.

Claro que este rechazo no fue por capricho, sino que tenía una razón futbolística detrás. Bogado no había rendido en Estudiantes por problemas físicos, por lo que quería agarrar continuidad en un club con menor presión, algo que sí le ofrecían los Dragones Celestes. Esto no agradó a su representante.

“Dejé de lado a la U porque también tenía miedo de no rendir. Yo quería recuperarme futbolísticamente y después irme a un equipo grande. Y en ese entonces, mi representante Sergio Morales se enojó conmigo. Me dijo: ‘Cómo vas a dejar a la U por Deportes Iquique’“, recordó el Torito.

Cristian Bogado tuvo tres pasos por Deportes Iquique. Imagen: Photosport

Aunque las dudas de Morales eran obvias, el plan le salió a la perfección a Cristian Bogado. El delantero brilló en Iquique y a mediados de 2009, fue comprado por Colo Colo. En los Albos fue campeón, anotando el gol del título en la final ante Universidad Católica.

“Para que se le pasara el enojo, yo le dije a mi representante: ‘Acuérdate de esto, dentro de 4 meses volveremos a Santiago y vamos a firmar por un club grande’. Y al final fue así. La rompí en Iquique, hice 8 goles en 12 partidos, y después me quería la U, me quería Católica, pero al final me compró Colo Colo“, cerró Cristian Bogado.

