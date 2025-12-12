Universidad de Chile vive un cierre de año intenso con la búsqueda de un nuevo entrenador. En este escenario además, decidieron comunicar la salida de un futbolista.

El Romántico Viajero cerró un 2025 con altos y bajos, dejando como la mayor novedad el adiós de Gustavo Álvarez. Pese a tener contrato vigente, el entrenador manifestó su deseo de no seguir y ahora negocia su alejamiento con la dirigencia, mientras estos buscan por otro lado a su reemplazante.

La salida de un jugador de U. de Chile

Mientras la directiva de Universidad de Chile trabaja en la llegada de un nuevo entrenador, también van moldeando lo que será el plantel 2026. Es así como piensan en los arribos, también hay espacios para las despedidas. De hecho, ya hicieron una oficial.

ver también Polémica entre Álvarez y U de Chile es más profunda: relevan oscura estrategia del actual y ex DT azul

Ignacio Tapia, uno de los refuerzos más polémicos de los últimos años, fue despedido por el club a través de redes sociales. El jugador formado en Huachipato culminó sus cuatro años de contrato con el Romántico Viajero y no fue renovado.

“Un cabezazo en Santa Laura que los azules no olvidaremos. Éxito en tus próximos desafíos, Nacho. Gracias por defender nuestra camiseta”, escribieron desde Universidad de Chile en Instagram. Al recuerdo que hacen alusión, es al gol que convirtió Tapia ante Colo Colo en el 2023, en un empate 1-1. Curiosamente, fue su único tanto en el club.

Más allá del gol a los Albos, el nivel de Ignacio Tapia jamás fue el esperado y su paso por el CDA se vio marcado por las dudas existentes alrededor de su traspaso. El Bulla pagó cerca de 1 millón de dólares por su pase a Huachipato, clubes que siempre han estado bajo sospecha por el vínculo de sus propietarios.

Publicidad

Publicidad

En lo futbolístico, Tapia jugó solo 64 partidos en cuatro años en Universidad de Chile. En el 2025, el defensor participó en 15 encuentros. Ganó dos títulos con el Romántico Viajero: Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.