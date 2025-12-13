Dejó un gran recuerdo en la Universidad de Chile. Mathías Corujo fue de aquellos jugadores aguerridos, que sacan partidos adelante gracias a su garra y potencia. Así lo demostró en el Romántico Viajero.

Con la Universidad de Chile ganó el Apertura del 2014 y, luego, la Supercopa del siguiente año, además de conseguir una Copa Chile. Mereció más, sin duda, porque el cariño que le guarda el hincha azul es inmenso.

Tras su paso por la U, decidió irse a San Lorenzo y, luego, de vuelta a Peñarol, donde siguió sumando títulos. No obstante, en 2020 se retiró, militando en el Sol de América. Eso no significó su alejamiento del mundo del fútbol.

Ahora Corujo se va a Wanderers de Uruguay

Quiso seguir ligado al fútbol. Pese a que se desempeñó como DT en el último tiempo, poco ha estado en portadas y grandes noticias. Mathías Corujo partió su carrera de técnico de forma bastante modesta.

Comenzó en Sportivo Bella Italia, de la Primera División Amateur de Uruguay, para luego pasar al Oriental de La Paz, de la B charrúa. Ahora, dio un salto grande y fue el elegido para dirigir al Montevideo Wanderers.

Mathías Corujo la tendrá muy difícil en el cuadro bohemio. Esto, porque marchan en los últimos puestos de la tabla acumulada por el descenso, lo que los puede meter en serias dificultades sobre el final del torneo.

Mathías Corujo fue crack en la U | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Mathías Corujo en la Universidad de Chile?

Además de los títulos ya nombrados, hay que resaltar que el Chiche jugó un total de 67 partidos en Universidad de Chile, anotando doce goles y dando un total de cinco asistencias.