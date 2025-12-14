Es tendencia:
U de Chile

Era la gran ambición de la U de Chile, pero va a fichar con otro club: “Va a jugar con…”

El Romántico Viajero tendrá que resignarse y dejar de pensar en este jugador. Para peor, traicionó a su propio elenco.

Por Jose Arias

© Getty ImagesEl delantero que no llegará a la U.

Hay esperanzas de que el 2026 sea el año definitivo de la Universidad de Chile. Quince años se cumplirán de la Copa Sudamericana obtenida por los dirigidos por Jorge Sampaoli. En el intertanto, penas y glorias.

Sin embargo, este 2025 asomaba como uno en que se podía romper con años de sequía. No solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, pues la U partió muy bien en Copa Libertadores y arremetió con fuerza en la Sudamericana.

Finalmente, no hubo pan, ni pedazo. La U quedó fuera en las semifinales de la Sudamericana, quedó cuarto de la Liga de Primera y quedó absolutamente fuera de la Libertadores 2026. Para pegarse en la cabeza contra la muralla.

Otra mala noticia que se acumula en la U de Chile

La idea era no repetir los errores de este año. Para ello, era necesario tener un atacante de fuste, considerando que los dos que llegaron a la U, arribaron como préstamo, por lo que se van ahora (Di Yorio y Contreras). A eso se suma la salida de Nicolás Guerra.

Uno que sonaba fuerte era Maximiliano Silvera, delantero que terminó contrato con Peñarol y que tentaba al Romántico Viajero. Pero, la bomba estalló en el oriente del Río de La Plata: al parecer, el goleador se irá al clásico rival del Manya.

Tal como aseguró el periodista Martín Charquero en Punto Penal, en Nacional de Montevideo están tranquilos, ya que están seguros que contarán con el delantero de 28 años, para 2026.

Va a jugar con los tricolores. Se podrá anunciar después del 1/1/2026“, enfatizó el periodista sobre la posibilidad de que el goleador pretendido por la Universidad de Chile llegue a Nacional.

¿Cuántos goles hizo Lucas Di Yorio, el goleador de la U de Chile este 2025?

Lucas Di Yorio jugó 49 partidos con la Universidad de Chile este 2025. En total, marcó 18 goles y dio dos asistencias. En total, jugó 3.130 minutos con la casaca azul.

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

