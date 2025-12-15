No es un culebrón venezolano, pero tiene a medio mundo expectante. Es lo que pasa con la teleserie que toma lugar en la Universidad de Chile, donde se especula sobre el futuro de Gustavo Álvarez. Algunos ya lo dan por ex técnico azul.

Es, por lo menos, lo que parece buscar el argentino. Gustavo Álvarez quiere irse de la Universidad de Chile, en medio de la disyuntiva creada por el cruce “entre la razón y el corazón”. El técnico tendría que pagar una abultada suma de dinero en caso de querer irse, lo que impide, por el momento, su exitoso adiós.

No obstante, con su salida casi asegurada, lo que queda es ver quién vendrá después. Es lo que se especula tras bastidores en el CDA. Hay varios nombres dando vueltas y hay uno que parecía descartado, pero que ha vuelto a resurgir.

Nuevo candidato a la banca azul

El nombre que surgió hace un tiempo había sido descartado, porque la Universidad de Chile no podía pelear palo a palo con el mercado argentino. Sin embargo, al parecer, Martín Anselmi no irá a Newell’s Old Boys.

Así, por lo menos, lo aseguraron en Pauta de Juego. “Le apareció un nuevo candidato a la Universidad de Chile. Me confirman desde el otro lado de la Cordillera que Martín Anselmi no va a llegar a Newell’s“, señaló Coke Hevia.

“Conversaron con Anselmi y en algún momento pensaron que se iba a Newell’s, porque incluso había un acuerdo entre las listas que van a la dirigencia en NOB y todos lo querían“, aclaró el periodista, que, además, sacó a Meneghini de la lista de candidatos.

“A Paqui no lo cuento, porque uno ha tenido cierta información y como que no”, cerró Coke Hevia.

Todo por culpa de este señor… | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Martín Anselmi en su último equipo?

El DT argentino tuvo como último equipo al Porto, club con el que disputó 44 encuentros, ganando 24, empatando once y perdiendo nueve. Eso sí, quedó eliminado del Mundial de Clubes, tras caer ante el Inter Miami y empatar ante el Palmeiras y el Al Ahly de Egipto.

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

