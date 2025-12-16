Universidad de Chile busca un nuevo adiestrador ante la eventual salida de Gustavo Álvarez. El entrenador logró clasificar a la U a la Copa Sudamericana y tras ganar la Copa Chile y Supercopa, confesó que no tiene las energías suficientes para dirigir a un grande como el Romántico Viajero.

Ante esto, en el CDA comenzó la búsqueda de inmediato de un nuevo entrenador para afrontar el 2026 y mantener el buen rendimiento internacional que realizó este año y que lo tuvo a un paso de la final de la Sudamericana.

Entre la lista de opciones figura con mayores opciones el brasileño Renato Paiva. El adiestrador que dirigió Botafogo en el Mundial de Clubes y recientemente en Fortaleza, ahora suena como el reemplazante de Álvarez.

Superman no quiere a Renato Paiva

Así lo enfatizó una voz autorizada en la U como Sergio Vargas. El Superman fiel a su estilo habló fuerte y claro sobre el rendimiento del europeo y las dudas que genera de cara a su arribo.

Superman cuestionó la llegada de Renato Paiva a la U

“Lo único que vi fue campeón con Independiente del Valle. En los otros equipos no tuvo buenas pasadas”, apuntó el ex portero en TNT Sports. En total Paiva solo suma dos títulos: el campeonato Baiano con Bahía (2023) y justamente el título en Ecuador en 2021.

Pero Vargas se enfocó en sus últimas campañas donde los resultados no fueron de los mejores. “Es un signo de interrogación. A mí no me gusta, pero yo tampoco elijo el entrenador. Me extraña la ida de Gustavo Álvarez, por como se ha dado su salida, me parece lamentable”, sentenció con su recado a Azul Azul.