Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

“No me gusta Renato Paiva”: Sergio Vargas le hace la cruz al reemplazante de Gustavo Álvarez

Existe incertidumbre en el Romántico Viajero en torno a la posible llegada del DT portugués ante la eventual salida de Álvarez.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Paiva suena fuerte para ser el reemplazante de Álvarez
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPaiva suena fuerte para ser el reemplazante de Álvarez

Universidad de Chile busca un nuevo adiestrador ante la eventual salida de Gustavo Álvarez. El entrenador logró clasificar a la U a la Copa Sudamericana y tras ganar la Copa Chile y Supercopa, confesó que no tiene las energías suficientes para dirigir a un grande como el Romántico Viajero. 

Ante esto, en el CDA comenzó la búsqueda de inmediato de un nuevo entrenador para afrontar el 2026 y mantener el buen rendimiento internacional que realizó este año y que lo tuvo a un paso de la final de la Sudamericana. 

¿Señal? Es el principal candidato al banco de la U de Chile y viene de rechazar oferta de club brasileño

ver también

¿Señal? Es el principal candidato al banco de la U de Chile y viene de rechazar oferta de club brasileño

Entre la lista de opciones figura con mayores opciones el brasileño Renato Paiva. El adiestrador que dirigió Botafogo en el Mundial de Clubes y recientemente en Fortaleza, ahora suena como el reemplazante de Álvarez. 

Superman no quiere a Renato Paiva

Así lo enfatizó una voz autorizada en la U como Sergio Vargas. El Superman fiel a su estilo habló fuerte y claro sobre el rendimiento del europeo y las dudas que genera de cara a su arribo. 

Superman cuestionó la llegada de Renato Paiva a la U

Superman cuestionó la llegada de Renato Paiva a la U

“Lo único que vi fue campeón con Independiente del Valle. En los otros equipos no tuvo buenas pasadas”, apuntó el ex portero en TNT Sports. En total Paiva solo suma dos títulos: el campeonato Baiano con Bahía (2023) y justamente el título en Ecuador en 2021. 

Publicidad
El DT que negocia con U de Chile hace una tremenda denuncia: sufre robo en viaje a Portugal

ver también

El DT que negocia con U de Chile hace una tremenda denuncia: sufre robo en viaje a Portugal

Pero Vargas se enfocó en sus últimas campañas donde los resultados no fueron de los mejores. “Es un signo de interrogación. A mí no me gusta, pero yo tampoco elijo el entrenador. Me extraña la ida de Gustavo Álvarez, por como se ha dado su salida, me parece lamentable”, sentenció con su recado a Azul Azul. 

Lee también
Coquimbo explica la extraña situación que protagoniza Waterman
Mercado de fichajes 2026

Coquimbo explica la extraña situación que protagoniza Waterman

Cuenta regresiva: El día 'D' para que Colo Colo asegure su primer refuerzo
Colo Colo

Cuenta regresiva: El día 'D' para que Colo Colo asegure su primer refuerzo

Movidas 2026: Cobreloa no para y ahora suma a experimentado volante para lograr el ascenso
Mercado de fichajes 2026

Movidas 2026: Cobreloa no para y ahora suma a experimentado volante para lograr el ascenso

Esteban Paredes confiesa grave problema de salud que sufrió en Colo Colo
Colo Colo

Esteban Paredes confiesa grave problema de salud que sufrió en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo