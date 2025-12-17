Uno de los entrenadores que fue invitado a la despedida de Walter Montillo fue el técnico Arturo Salah, uno que ha estado lejos de lo mediático del fútbol, aunque entregó una opinión muy relevante para la selección chilena.

Todos saben de la amistad que tiene con Manuel Pellegrini, a quien todos proyectan al mando de la Roja para 2027 e iniciar el proceso para el Mundial 2030.

Por lo mismo, era necesario escuchar la opinión de su mano derecha, uno que conoce muy bien el estilo y la forma del entrenador del Real Betis, aunque dejó a todos congelados con su respuesta.

“Ya no se ponga pesado…”, le decía a los periodistas cuando sabía lo que se le venía encima en el Estadio Nacional, pero que después no tuvo dudas en dejar su impresión.

Manuel Pellegrini renovó con Real Betis hasta 2027, donde piensa despejar el camino para venir a la Roja. Foto: Raul Zamora/Photosport

¿Pellegrini es carta para la selección chilena? Arturo Salah responde

El nombre de Manuel Pellegrini ilusiona a los hinchas de la selección chilena, que quieren ver un cambio a futuro. Algo que sabe Arturo Salah, pero que prefiere tomárselo con calma:

“Es vox populi lo de Manuel, no tengo que ser yo quien le diga. Ellos saben lo que ha hecho un entrenador con 25 años en Europa, algo debe saber de fútbol”, lanzó Salah.

Aunque lo más llamativo vino cuando le preguntaron si su amigo vendría a la Roja: “No sé si viene, por el fútbol ojalá viniera, por Manuel yo me cuidaría, para qué va a venir a sufrir”.

Una frase que dejó a todos marcando ocupado en el Nacional, al igual cuando se le pidió hablar de la directiva de la ANFP, teniendo en cuenta que también fue presidente del fútbol chileno.

“Mire yo como ex presidente que estuve en se cargo no me gusta juzgar a los que están. No debe ser”, finalizó.