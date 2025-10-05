Mejor amigo de Manuel Pellegrini ilusiona a todo Chile con llegada del DT a la Roja: “Esperamos se…”

La selección chilena vuelve a salir a la cancha tras el fracaso de las Eliminatorias Sudamericanas, porque este viernes tiene un partido amistoso ante Perú en La Florida.

El equipo nacional se mide ante los incaicos con un entrenador inédito, ya que Sebastián Miranda asume la dirección técnica debido a que Nicolás Córdova está analizando todas las métricas en el Mundial Sub 20.

La Roja piensa en el futuro, el cual por ahora es incierto, ya que no hay un cuerpo técnico definido para el próximo proceso, que tendrá como gran objetivo clasificar al Mundial de 2030.

Arturo Salah ilusiona a todo Chile con llegada de Manuel Pellegrini

El candidato soñado por todos para llegar a la Selección es Manuel Pellegrini, quien termina contrato con Real Betis en junio próximo, por lo que se despierta la ilusión.

Una voz autorizada en el fútbol chileno es Arturo Salah, ex DT de la Roja y otrora presidente de la ANFP, quien habló de Nicolás Córdova y de paso comentó sobre su gran amigo Manuel Pellegrini.

“Hay que pensar en la estabilidad. Córdova tiene idoneidad para estar en el cargo porque ha trabajado con los jóvenes. Nuestros problemas no son de entrenador, sino de estructura general, política técnica, objetivos a mediano y largo plazo, cosas que lamentablemente no han sido posible”, dijo el ex estratega de Colo Colo y la U.

Luego, hizo crecer la ilusión con una posible llegada de Pellegrini a la banca de las selección chilena.

“Qué mejor entrenador para la selección que él. No sé si hay alguien que pueda cuestionar eso. Esperemos se den las condiciones, esté en condiciones de venir y acá estén las condiciones dadas para que pueda venir“, cerró Arturo Salah.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se midan en el estadio Bicentenario de La Florida.