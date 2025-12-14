El nombre de Jorge Almirón seguramente aparecerá varias veces en Argentina durante el mercado de fichajes para confeccionar los planteles de 2026. De hecho, el ex director técnico de Colo Colo ya fue vinculado con uno de los clubes donde trabajó: Boca Juniors.

Por el momento, Claudio Úbeda continúa como estratego del cuadro Xeneize, que perdió en la semifinal de la Liga Profesional ante Racing en un certamen que a la postre se quedó Estudiantes de La Plata. Pero Almirón también apareció como opción atractiva para suplir a un DT que supo ser campeón en Chile.

Se trata de Ariel Holan, director técnico que acaba de ponerle punto final a su ciclo en Rosario Central. El entrenador, que fue ganador del Campeonato Nacional 2020 en su primer ciclo en la Universidad Católica, salió sorpresivamente del cuadro Canalla.

Ariel Holan le puso fin a su estadía en Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images).

Y Almirón ya negocia con el cuadro de Arroyito, según reportó el periodista César Merlo, un especialista en el reporteo de traspasos. “Comienza a tomar forma la llegada de Jorge Almirón a Rosario Central: ya existieron los primeros contactos y el DT se mostró interesado en asumir”, contó el citado comunicador en X.

El mercado para 2026 podría poner nuevamente a Jorge Almirón en la máxima categoría del fútbol de Argentina, donde suma vasta experiencia. Además de Boca, estuvo en Lanús, San Lorenzo de Almagro, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, además de contar con bagaje internacional: Elche de España y Atlético Nacional de Colombia. Y los albos, por supuesto. También los Xolos de Tijuana en México.

De todas maneras, fiel a su habilidad para dar detalles en las ventanas de traspasos, Merlo se guardó los otros nombres que tiene la plana mayor de Rosario Central bajo la manga por si todo se cayera. “En caso de no darse su arribo, la directiva maneja otras opciones como reemplazante de Ariel Holan”, aseguró.

Jorge Almirón parece que pronto volverá a tener un desafío en su carrera de DT. (Felipe Zanca/Photosport).

Si todo se da, Almirón tendrá bajo su tutela a Ángel di María, el talentosísimo zurdo campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Un futbolista que tiene un currículum exquisito. Jugó en el Benfica de Portugal, el Real Madrid de España, el Manchester United de Inglaterra y el PSG de Francia, entre otros. El tiempo dirá…

Ángel di María jugó 15 partidos en el Torneo Clausura por Rosario Central: anotó siete goles y regaló tres asistencias. (Luciano Bisbal/Getty Images).

Así terminó Rosario Central en la tabla de la Liga Profesional 2025

Rosario Central fue líder de la tabla de posiciones en la fase regular del Torneo Clausura en la Liga Profesional de Argentina 2025.

