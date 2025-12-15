Esteban González se consagró en la Liga de Primera al ganar el campeonato con Coquimbo Unido. El aurinegro sacó ventajas importantes con sus contrincantes y borró de competencia a los tres grandes para lograr su primer título en 67 años de historia.

Gran campaña que le permitió dar el salto más importante de su carrera como entrenador y ahora ya comenzó su proceso en Querétaro de cara a un 2026 donde buscará dar que hablar en la liga mexicana.

“Trabajo es lo que lo único que yo puedo prometer y eso yo lo hice en Coquimbo. Fuimos, y es, el mejor equipo de la historia del fútbol chileno y eso no es fácil. Ahora vamos a encarar cualquier dificultad que tengamos pero con trabajo. Estoy acá con muchas ganas de hacer cosas distintas, de hacer cosas innovadoras”, enfatizó este lunes en su presentación oficial ante la prensa local.

Pero su primera conferencia no estuvo ajena a polémicas ya que se le consultó fuerte y claro por el tema de refuerzos. En especial por nombres como Sebastián Galani y Matías Palavecino. Tema que fiel a su estilo, el “Chino” no evadió ni chuteó al córner.

“Más allá de hablar de nombres propios, me he encontrado con un gran plantel que viene trabajando hace tiempo. Todo se va conversando con la dirigencia. Los jugadores que me nombran, tienen varias opciones, pero ahora no es prudente porque hay un respeto por el plantel que tenemos actualmente”, respondió el DT chileno.

La figura de Colo Colo que quiere Esteban González

El tema es que las declaraciones de Esteban González fueron abordadas en ESPN F90. En esta ocasión el periodista Christopher Brandt contó que el jugador que interesa al estratega nacional está en Colo Colo.

Alan Saldivia podría dejar Colo Colo para jugar en México

“Hace rato que Alan Saldivia quiere salir. Hoy en día tiene negociaciones para ir al Querétaro o la MLS. Son los mismos dueños”, deslizó el comunicador. Tras ello, contó la firme sobre lo que pasa con los referentes de Coquimbo y la opción de emigrar.

“La información que tenemos es que hay un acuerdo de palabra entre Esteban González y Coquimbo. Por lo que no va a pedir jugadores de Coquimbo, por lo menos en estos seis meses”, agregó. Por lo que también se descarta la opción de Palavecino de momento.