Coquimbo Unido suma un nuevo e importante movimiento en el mercado de fichajes, porque retiene a una de sus más importantes figuras para jugar la Copa Libertadores durante la próxima temporada.

Había mucha incógnita en el puerto respecto a lo que pasaría con Diego Sánchez. Reportes indicaban que su renovación se complicaba porque pedía un considerable aumento de sueldo en su renovación.

Pero antes de que los rumores continuaran y el golero buscara nuevo club en el fútbol chileno, Coquimbo Unido confirmó su estadía. “El aura sigue firme bajo los tres palos aurinegros“, anunció el campeón nacional.

“El legendario campeón Diego ‘Mono’ Sánchez continúa custodiando el arco pirata. El mejor campeón de la historia del fútbol chileno se prepara frente a los desafíos nacionales e internacionales”, señalaron en el puerto.

Coquimbo Unido se arma para la temporada 2026

Además de Diego Sánchez, otro jugador que confirmó su estadía en el puerto pirata para 2026 es Juan Cornejo. “El lateral izquierdo confirmó su renovación con el campeón”, informaron en Coquimbo Unido este sábado.

Por otra parte, el Pirata confirmó a Hernán Caputto como el sucesor de Esteban González en la banca. “El entrenador desembarca en el puerto aurinegro para la travesía 2026 en el ámbito nacional e internacional”, informaron.

Se esperan más novedades en los próximos días. En cuanto a salidas, Matías Palavecino debería convertirse en refuerzo de U. Católica, Cecilio Waterman ya se despidió del club y varios se pelean a Bruno Cabrera.