Puerto Montt se consagró campeón de la Segunda División de la mano de Jaime Vera. Sin embargo, el entrenador no continuará al mando del cuadro salmonero en Primera B.

En charla con Redgol, el Pillo Vera asegura que no haber renovado el vínculo con el elenco austral fue un golpe muy duro, el que aún está procesando pues pensaba que iba a continuar.

La pena de Jaime Vera al salir de Puerto Montt

“Estoy saliendo de un club al que realmente le tengo cariño, hicimos las cosas bien y los sacamos de donde estaba. Fue traumática la salida cuando yo no lo esperaba”, señaló en entrevista con Redgol.

–¿Cómo ha sido asumir el asunto?

Estoy en un proceso de pasar de página, teniendo en cuenta que las cosas que pasaron no debieron ocurrir. Pero bueno, tengo que calmarme, pensar bien, estar tranquilo y esperar la oportunidad.

Jaime Vera dejó con mucha pena la banca de Puerto Montt

-¿No ha recibido llamados de ningún club?

De la Segunda División me han llamado. Pero no debo apurarme. Me siento capacitado para dirigir en las divisiones mayores, digamos. Esto de la Segunda División surgió porque me llamaron de Puerto Montt, yo no la conocía. Y es difícil porque hay un solo premio para los 14 equipos que participan. Lo hicimos bien, ahora esperar que un equipo más adelante se interese por nosotros.

–Usted es colocolino, ¿sueña con dirigir a Colo Colo?

Ayuda mucho que uno se haya formado en el club y haya participado en etapas. Estuve en la Sub 21, fui ayudante técnico, solo me falta dirigir el primer equipo. Se dio la opción de ir una vez, pero estaba trabajando. Uno siempre tiene la esperanza de volver en alguna oportunidad. Pero para los chilenos no es tan fácil llegar ahí, es una institución donde la caja de resonancia es grande.

–Usted dirigió en Grecia, al OFI. ¿Tiene las puertas abiertas allá?

He estado en comunicación con Alejandro Hisis, que quiere insertarse en el fútbol griego. Tenemos las puertas abiertas, pero el OFI tiene DT ahora. Y es difícil entrar en el fútbol europeo, estamos a la espera, pero tenemos permiso para trabajar en Europa, eso es una realidad. Esperando que aparezca algo, acá en Chile igual, pues cuesta encontrar equipo.

-¿Se le haría fácil entrenar en Grecia?

Tenemos conocimiento del fútbol griego, vemos los partidos, hablamos el idioma y conocemos su idiosincrasia. Eso ayuda mucho, pero igual es difícil. Son pocos los entrenadores latinos que dirigen en Europa. Hay argentinos que tienen un plus importante, ya que tienen más roce internacional. A los chilenos nos cuesta en Chile, imagínate afuera.

-Ahora se le dio la opción de salir a Esteban González, ¿qué le parece eso?

Es bueno que haya salido para demostrar que en el fútbol chileno hay buenos profesionales. Fue un buen 2025 para los entrenadores nacionales.

