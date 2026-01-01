Uno de los lugares más buscado por los chilenos para el Año Nuevo es la fiesta de fuegos artificiales que se hace en la quinta región, donde Valparaíso, Viña del Mar y Concón lanzan el show de pirotecnia más grande del país.

Eso sí, para recibir el 2026 se sufrió un gran percance, luego de que las condiciones climáticas le jugaron una mala pasada a todos los que se acercaron al mar a mirar el espectáculo, lo que también sufrió Johnny Herrera.

Una gran nube cubrió los cielos, tapando, en algunos lugares, por completo el juego de luces, siendo totalmente empañado en la experiencia para esperar el nuevo año.

Algo que el ex portero de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo de TNT Sports mostró en sus redes sociales, para reírse de lo que vivieron: “Devuelvan la plata”.

Una gran nube de humo no dejó ver el show de fuegos artificiales en Viña del Mar. Foto: Andrés Pina/Aton Chile

¿Qué la pasó a Johnny Herrera en Año Nuevo?

Johnny Herrera siempre muestra la tremenda vista que tiene en su casa en Concón, donde se puede ver toda la bahía de Valparaíso y Viña del Mar, en un gran lujo.

Pero esta vez no le sirvió mucho y así lo hizo notar en sus redes sociales, en un tono de burla y para masticar el mal momento, donde no pudieron ver nada de los fuegos artificiales.

Una gran nube de humo transformó la mayor fiesta de pirotecnia de Chile en un show de luces y ruido, lo que hizo bromear a mucha gente con una estafa para iniciar el año.

Mira las fotos de Johnny Herrera:

Las nubes taparon toda la vista del show pirotécnico.

