Huachipato logró su primer triunfo del 2026 en la Liga de Primera. El cuadro dirigido por Jaime García venció a la Universidad de Chile, elenco que sigue sin festejar en el torneo nacional.

El duelo pasó por el segundo tiempo, fracción en la que los Acereros fueron superiores y bombardearon la portería defendida por Gabriel Castellón. Finalmente, un triunfazo para los de la Octava Región, gracias a un tanto de Malanca.

Pese a la victoria, algo terminó empañando el triunfo del equipo de Talcahuano. Y ha sido noticia durante toda la semana. Se trata de la ausencia de público para el duelo ante la U de Chile, que determinó que el duelo se jugase, prácticamente, con el eco provocado por los gritos de los jugadores, rebotando en las gradas vacías.

ver también Debutó con con 19 años por la U de Chile y se gana las loas del DT: “Desde el primer día…”

Jaime García lamenta que se juegue sin público

Como siempre, con la mejor de las ondas, Jaime García enfrentó la rueda de prensa, luego del triunfo de Huachipato ante la U de Chile. Y se refirió al tema de la ausencia de público.

“Había más carabineros que gente en el estadio. Este es un estadio familiar. Creo que hicieron una de esas cosas por las que cada vez en Chile nos sorprendemos más. La gente se abona, gasta plata para venir, viene la familia y se presta para diferentes equipos y cosas. De hecho, ayer vino Chayanne, me hubiera gustado ir”, señaló el técnico de Huachipato.

“No hay que sacar a la familia del fútbol. Los abonados podrían haber venido tranquilamente. Son gente que no hace problema, buena, que viene a alentar al equipo y que se va tranquila. ¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá? Entonces, no sé si estamos atrayendo al público o sacándolo. Vamos de mal en peor“, añadió.

Publicidad

Publicidad

“Este triunfo es para la gente que no pudo venir. Pagan abonos para todo el año y no pueden venir por decisiones con las que no coincido. Saludos a mi madre y a todos los abonados que no pudieron venir. Me habría encantado estar con nuestra gente, pucha que se gasta plata para ser abonado y entrar al estadio. Para ellos va la victoria”, cerró Jaime García.

Jaime García celebró el triunfo acerero | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Huachipato ante la U de Chile?

Publicidad

Publicidad