Lo pidió Fernando Ortiz: Colo Colo sufre duro revés y pierde importante fichaje para el 2026

Colo Colo renovó los ánimos tras el triunfo por 2-0 sobre Everton. El Cacique volvió a las alegrías en la Liga de Primera y además salen del fondo de la tabla de posiciones. Por lo que ahora en ByN se enfocan en el mercado de fichajes.

Los albos tienen hasta el 19 de febrero, que es antes del inicio de la cuarta fecha como lo indica el reglamento de la ANFP. Según se indicó este lunes, buscarán dos refuerzos para cerrar el plantel estelar y así Fernando Ortiz tenga mayores alternativas para este 2026.

ver también ¿Alcanza? Este es el dinero que puede gastar Colo Colo en sus dos nuevos refuerzos

Es así como entre los nombres en carpeta volvió a aparecer Víctor Dávila. El delantero de 28 años sonó en su minuto y hasta fue pedido por el “Tano” para que se sume en este primer semestre. Pero por su alto costo y su salario cercano a los 1,5 millones de dólares al año, obligaron a descartarlo.

“Después de hacer las consultas pertinentes y realizar las conversaciones con los entornos de los jugadores, vimos que los valores de lo que gana, por ser la calidad de jugador que es, son inalcanzables para la realidad nuestra”, lamentó Aníbal Mosa.

¿Qué pasa con Víctor Dávila?

El tema es que en las últimas horas América buscó el fichaje del lateral izquierdo Gabriel Fuentes. Sin embargo, la llegada del colombiano debía liberar un cupo de extranjero. Por lo que todas las miradas apuntaron a Víctor Dávila. A tal punto que empezó a sonar nuevamente en Colo Colo y asomó como opción para la reunión de ByN de este martes para definir los últimos fichajes.

Víctor Dávila finalmente se queda en América y se cae su opción en Colo Colo (Photo by Sergio Mejia/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el medio América Monumental acabó con la ilusión de los hinchas albos este mismo lunes. Es que durante la tarde se confirmó que Fuentes logró llegar a acuerdo con Fluminense -los dueños de su pase- y por lo mismo se queda en Brasil.

ver también Colo Colo vs. Unión Española: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Noche Alba Solidaria

Lo que implica que el elenco mexicano comandado por André Jardine se queda con el plantel que tiene. De está forma Dávila seguirá en el país azteca y buscará afianzarse entre sus figuras y especialmente en la oncena titular.