Colo Colo sumó su primer triunfo de la temporada 2026 sufriendo mucho y con polémica. El Cacique venció por 2 a 0 a Everton en la segunda fecha de la Liga de Primera, en un duelo marcado por lo ocurrido en la apertura de la cuenta.

Cuando se jugaban los descuentos, Yastin Cuevas metió un frentazo luego de un tiro de esquina que hizo estallar el Estadio Monumental. Sin embargo, en la previa, Joaquín Sosa interrumpió la salida del arquero Ignacio González, lo que para muchos era una clara falta.

El debate se instaló de inmediato en redes sociales, donde algunos incluso insinuaron un robo a los Ruleteros. Es por ello que este martes la ANFP decidió liberar los audios del VAR para así dejar todo más que claro.

Esto dijo el VAR del polémico gol de Yastin Cuevas y Colo Colo a Everton

Después de las dudas que generó la jugada, desde la ANFP decidieron poner fin a a especulaciones. El ente rector del fútbol chileno liberó los audios del VAR del primer gol de Colo Colo ante Everton, confirmando que no hubo falta alguna.

El gol de Yastin Cuevas en Colo Colo tuvo una polémica previa que el VAR descartó. Foto: Photosport.

En la explicación que entregó la Comisión de Árbitros, remarcaron que el tanto es válido y que Joaquín Sosa en ningún momento comete una falta a Ignacio González. “Al ver que el balón va muy alto decide no disputarlo“, enfatizaron.

Eso no es todo, ya que también respaldaron la postura que tomó el juez Juan Lara. “El árbitro, estando en buena posición y con buen ángulo, interpreta la situación como contacto normal de juego“.

Tras ello van directo a lo que fue la intervención de la cabina al momento de la decisión final, donde estuvieron “observando exactamente lo descrito por el árbitro, ratificando que existe un mínimo contacto que no se interpreta como una imprudencia“.

Finalmente, el registro muestra lo que le dijo el propio árbitro Juan Lara a quienes estaban ayudándolo en la cancha. “Para mí fue contacto mínimo porque el Nacho queda corto nomás en el salto. Disputa normal“, alcanza a relatar antes de recibir el apoyo de sus colegas.

Colo Colo celebra un sufrido triunfo ante Everton y se desmarca de una polémica que marcó la jornada. El Cacique recuperó terreno en la tabla de posiciones y se sacó una mochila de encima después de un inicio de temporada muy irregular.

Así quedaron Colo Colo y Everton en la tabla de la Liga de Primera 2026

