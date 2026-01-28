Colo Colo vivirá un miércoles de decisiones claves cuando se reúna el directorio de Blanco y Negro en el Estadio Monumental. Uno de los puntos a tratar es ver si definitivamente el club va por un nuevo arquero en este mercado de fichajes, el gran deseo de Fernando Ortiz.

La idea del Tano es que Fernando de Paul tenga competencia bajo los tres palos, sobre todo considerando que detrás del meta titular están solamente los juveniles Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

Es así como por estos días han sonado nombres como los de Tomás Ahumada, Sebastián Pérez e Ignacio González, quienes para un experto en la materia como Óscar Wirth no tienen lo necesario para jugar en el Cacique.

“No sé qué han hecho como para estar sonando en Colo Colo”

El ex arquero en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que “yo creo que, de un tiempo hasta ahora, esta cuestión de los representantes en la elección de jugadores te llena de cachos y nombres que no sé qué tanto aportan”.

“Obviamente que si en Colo Colo traen a un arquero, es para marcar una diferencia. Es para que uno lo pare, sea titular y una inversión”, agregó.

En ese sentido el campeón con los albos en 1979 afirmó que “no sé qué han hecho ellos como para estar ahí, sonando en Colo Colo”.

“Se supone que buscan la seguridad para que, si hay un percance, no se note tanto la diferencia en el arco. Pero hasta el momento es lo que más ha pasado y en todas las líneas”, concluyó.

¿Hasta cuándo el Cacique puede fichar en este mercado?

Los albos tienen hasta 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 para inscribir nuevos futbolistas. De esta manera, cualquier refuerzo tendrá que arribar al Monumental antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas.

