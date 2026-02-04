Un duro golpe sufrió en las últimas horas uno de los eventos más esperados por los fanáticos latinoamericanos de las MMA. Esto, luego de que se confirmara la baja del peleador Asu Almabayev, uno de los nombres más atractivos del cartel de UFC Fight Night del próximo 28 de febrero, evento también conocido como UFC CDMX, ya que se disputará en la Arena CDMX de Ciudad de México.

El kazajo estaba programado para protagonizar la pelea estelar ante el mexicano y excampeón del peso mosca Brandon Moreno. Sin embargo, sufrió una lesión en su mano derecha durante la etapa final de su preparación, lo que le impedirá decir presente en el evento.

Ante esta situación, en UFC trabajaron contra el tiempo y, a menos de 24 horas de confirmada la baja de Almabayev, se anunció al nuevo rival que enfrentará a Brandon Moreno en la estelar de la jornada. Se trata del inglés Lone’er Kavanagh (9-1), de 26 años y actual número 15 del ranking UFC, quien subirá al octágono más importante del mundo tras perder su invicto ante Charles Johnson en agosto del año pasado.

De esta manera, Moreno (23-9-2), actual #5 del ranking del peso mosca, buscará regresar a la senda del triunfo frente al británico, luego de venir de una compleja derrota por finalización ante Tatsuro Taira en diciembre pasado.

Lone’er Kavanagh será el nuevo rival de Brandon Moreno en UFC CDMX. (Foto: UFC)

Cartelera actualizada de UFC CDMX

Cartelera Principal

Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh (Peso mosca) – Evento estelar

Edgar Cháirez vs. Felipe Bunes (Peso mosca)

Imanol Rodríguez vs. Kevin Borjas (Peso mosca)

Daniel Zellhuber vs. King Green (Peso ligero)

Marlon Vera vs. David Martínez (Peso gallo)

Cartelera Preliminar

Santiago Luna vs. Ángel Pacheco (Peso gallo)

Ryan Gandra vs. José Daniel Medina (Peso medio)

Macy Chiasson vs. Ailín Pérez (Peso gallo femenino)

Damian Pinas vs. Wes Schultz (Peso medio)

Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho (Peso gallo)

Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaite (Peso mosca)

Erick Silva vs. Francis Marshall (Peso pluma)

¿Cuándo y a qué hora se celebra UFC CDMX?

El evento UFC Fight Night a celebrarse en el Arena CDMX de Ciudad de México se llevará a cabo este sábado 28 de febrero, a partir de las 20:00 horas de Chile con la cartelera preliminar y 22:00 horas con las estelares.