Es oficial. Se confirmó la señal que este fin de semana transmitirá completamente en vivo y por televisión el evento deportivo, cultural y musical más esperado del año. Se trata del Super Bowl, que celebrará su edición LX desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y que tendrá como protagonistas a los Seattle Seahawks, campeones de la NFC, y a los New England Patriots, representantes de la AFC.

Este evento reúne año a año a una enorme audiencia a nivel mundial y, más allá de ser la final de la temporada de la NFL, se ha transformado en un verdadero fenómeno comercial, con grandes empresas invirtiendo millones de dólares para aparecer en sus espacios publicitarios. Además, destaca por sus siempre comentados shows musicales de medio tiempo, que este año estarán a cargo del puertorriqueño Bad Bunny.

Así podrás ver el Super Bowl LX en Chile por TV

Días atrás se confirmó que la gran final de la NFL contaría con transmisión tanto televisiva como online, pero no fue hasta hace pocas horas cuando la cadena deportiva Disney confirmó que en Chile el Super Bowl se emitirá EN VIVO y por televisión a través de la señal de ESPN 2.

Estos son los canales, según tu cableoperador en nuestro país:

ESPN 2

VTR: 49 (SD – Santiago) | 841 (HD)

DIRECTV: 625 (SD) | 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) | 475 (HD)

GTD / TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) | 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

A ESPN 2 se suman dos importantes opciones online, ya que el Super Bowl LX también contará con transmisión vía streaming a través de Disney+, en su plan de suscriptores Premium.

¿La otra alternativa? DAZN, plataforma que emitirá el Super Bowl LX para los suscriptores del NFL Game Pass.

