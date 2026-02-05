No falta nada para que comience el Super Bowl LX donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán en el último duelo de la temporada, donde como siempre, como parte del gran evento de la NFL, el show de medio tiempo se tomará la pantalla y este año va de la mano de Bad Bunny.

El artista puertorriqueño detrás de hits como “Callaita”, “Me porto bonito”, “Titi me preguntó”, “Dákiti” y “Ojitos lindos”, será el encargado de armar la fiesta en la pausa del partido en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California este domingo 8 de febrero.

¿Dónde ver el show de medio tiempo?

El gran evento deportivo tendrá una transmisión en TV a través de ESPN y online en la señal premium de Disney+. DAZN también tendrá disponible el encuentro a través de NFL Game Pass bajo suscripción paga.

El encuentro comienza a las 20:30 (Chile), por lo que el show de medio tiempo se disputa cuando termina el primer tiempo. Cada cuarto se divide en 15 minutos. Sin embargo, siempre se extiende, por lo que siguiendo el patrón de los Super Bowl pasados, el posible que el artista salga al escenario pasadas las 21:30 horas.

Revisa la numeración de ESPN a continuación

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Bad Bunny en Super Bowl

Cuando fue anunciado, el ganador del Grammy señaló a través de un comunicado que “lo que siento me trasciende. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

“Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, explicó la estrella de la música.