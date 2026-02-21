Colo Colo sumó un nuevo triunfo gracias al 0-1 contra O’Higgins, como visita por la fecha 4 de la Liga de Primera. El Cacique llega con tres victorias seguidas al próximo partido, el Superclásico frente a Universidad de Chile.

El gran héroe de los albos fue el argentino Claudio Aquino, quien marcó el único gol en el segundo tiempo, tras cazar un balón dejado a medias por Omar Carabalí.

Tras el duelo, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, tuvo particulares elogios para el jugador que no la ha tenido fácil desde su llegada a Colo Colo, como refuerzo a principios del año pasado. El DT valoró el partido del volante, pero dejando claro que ha estado en deuda.

El Aquino protagonista que no se acostumbra a ver

“Éste es el Claudio Aquino que no estamos acostumbrados a ver. Donde corre, donde hace diferencia, donde se tira al piso, donde alienta al compañero y donde llega al gol“, dijo Ortiz.

El entrenador agregó que “ese es el Claudio Aquino que tiene que armar su propia historia en una institución como Colo Colo“.

“No es por desprestigiar el trabajo de Claudio en su momento en Vélez, pero es algo que no va a ocurrir. Él está trabajando para que su historia en esta institución sea marcada como el día de hoy“, sentenció.

Aquino ha visto minutos en los cuatro partidos hasta ahora con un gol, una asistencia y un total de 267 minutos. Eso sí, cabe considerar que junto al gol de Aquino, también estuvo brillante Fernando De Paul para evitar el empate de O’Higgins en los descuentos.