Universidad Católica sigue disfrutando de los goles de Fernando Zampedri, quien en cuatro fechas ya suma seis conquistas y se instala, como es costumbre, como el goleador de la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo el argentino nacionalizado chileno sigue siendo muy amigo de las redes, lo que de inmediato abre un debate en los hinchas cruzados, teniendo en cuenta los 38 años que tiene el goleador.

Esto, porque temporada a temporada el Toro es el gran protagonista de las anotaciones de la UC, pero qué pasará cuándo el delantero ya no esté, con una gran deuda en su reemplazo.

Así también puso sobre la mesa del debate el histórico Jorge Aravena, quien está feliz por el desempeño del delantero, pero que entiende que se transformará en un problema a futuro.

Fernando Zampedri es el corazón de la UC.

Mortero Aravena pide pensar en el futuro de la UC

Fue en conversación con Redgol donde el Mortero Aravena aplaudió el triunfo de Universidad Católica en la Liga de Primera 2026, donde lo deja como uno de los grandes candidatos.

Esto, sumado a la potencia goleadora de Fernando Zampedri quien nuevamente se instala como el goleador, donde ya suma seis conquistas en cuatro partidos, lo que lo hace brilla.

Pero el mismo Aravena dejó la duda para los hinchas, dirigentes, en algo que se tiene que plantear para el futuro.

“Insisto qué va a pasar cuando nos falte Zampedri, pero en todo el partido fue superior la UC”, dejó sobre la mesa, en un debate que se tomará el fútbol chileno por su gran goleador.

