Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

El Monstruo de Viña se lo comió: Javier Torrente fue despedido en Everton

El entrenador del cuadro ruletero fue despedido y no tendrá el honor de recibir una gaviota tras los malos resultados.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Everton no suma puntos en el torneo 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEverton no suma puntos en el torneo 2026.

No alcanzó para una nueva oportunidad y en plenos días del Festival de Viña del Mar, el monstruo se terminó comiendo al técnico Javier Torrente, quien dejó Everton.

Luego de cuatro partidos con derrotas en el inicio de la Liga de Primera 2026, se tomó la decisión de sacar al técnico que deja al cuadro ruletero en el fondo de la tabla de posiciones.

Un duro golpe, pero que viene a remover el torneo en el fútbol chileno, donde puede ser el primero de varios entrenadores que vean la puerta de salida en los próximos días.

Así lo contó el periodista Diego Peralta en sus redes sociales, quien entregó los detalles del fin de ciclo de Javier Torrente, tras la dolorosa derrota contra Audax Italiano.

Javier Torrente deja a Everton colista en el torneo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Javier Torrente deja a Everton colista en el torneo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿El primer despedido? Los 102 días sin goles que tienen a DT jugándose el puesto en la Liga de Primera

ver también

¿El primer despedido? Los 102 días sin goles que tienen a DT jugándose el puesto en la Liga de Primera

Torrente deja a Everton en el fondo de la tabla

Estaba muy cantado, pero al parecer esperaron las fechas festivaleras para que el Monstruo se comiera su primera víctima, aunque bien lejos del escenario de la Quinta Vergara.

Publicidad

Esto porque fue Everton quien echó a volar a las gaviotas para despedir a Javier Torrente, quien fue sacado de sus funciones por el Grupo Pachuca, a la espera de poder levantar en el torneo.

“Javier Torrente se va de Everton. Tras la derrota ante Audax Italiano, y sumar cuatro derrotas consecutivas en el torneo 2026, el DT argentino dejó de ser el entrenador del cuadro Oro y Cielo luego de ser despedido por el Grupo Pachuca”, explicó Peralta.

Revisa los detalles:

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
¿El primer despedido? DT peligra en Chile tras 102 días sin goles
Chile

¿El primer despedido? DT peligra en Chile tras 102 días sin goles

"Se olfatean cambios": Torrente y su incierto futuro en Everton
Campeonato Nacional

"Se olfatean cambios": Torrente y su incierto futuro en Everton

Los números que tienen a Torrente al borde del despido en Everton
Campeonato Nacional

Los números que tienen a Torrente al borde del despido en Everton

Fullu cuenta la verdad del problema de Assadi en la U
U de Chile

Fullu cuenta la verdad del problema de Assadi en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo