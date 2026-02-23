No alcanzó para una nueva oportunidad y en plenos días del Festival de Viña del Mar, el monstruo se terminó comiendo al técnico Javier Torrente, quien dejó Everton.

Luego de cuatro partidos con derrotas en el inicio de la Liga de Primera 2026, se tomó la decisión de sacar al técnico que deja al cuadro ruletero en el fondo de la tabla de posiciones.

Un duro golpe, pero que viene a remover el torneo en el fútbol chileno, donde puede ser el primero de varios entrenadores que vean la puerta de salida en los próximos días.

Así lo contó el periodista Diego Peralta en sus redes sociales, quien entregó los detalles del fin de ciclo de Javier Torrente, tras la dolorosa derrota contra Audax Italiano.

Javier Torrente deja a Everton colista en el torneo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también ¿El primer despedido? Los 102 días sin goles que tienen a DT jugándose el puesto en la Liga de Primera

Torrente deja a Everton en el fondo de la tabla

Estaba muy cantado, pero al parecer esperaron las fechas festivaleras para que el Monstruo se comiera su primera víctima, aunque bien lejos del escenario de la Quinta Vergara.

Publicidad

Publicidad

Esto porque fue Everton quien echó a volar a las gaviotas para despedir a Javier Torrente, quien fue sacado de sus funciones por el Grupo Pachuca, a la espera de poder levantar en el torneo.

“Javier Torrente se va de Everton. Tras la derrota ante Audax Italiano, y sumar cuatro derrotas consecutivas en el torneo 2026, el DT argentino dejó de ser el entrenador del cuadro Oro y Cielo luego de ser despedido por el Grupo Pachuca”, explicó Peralta.

Revisa los detalles:

Tweet placeholder

Publicidad