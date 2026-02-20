Comienza la fecha 4 de la Liga de Primera y ahí ya hay técnicos que están con la soga al cuello. Es que el fútbol chileno no perdona y los malos resultados pegaron fuerte en Everton, con terrible inicio de temporada.

Los viñamarinos se salvaron con lo justo del descenso en la última fecha del año pasado y este 2026 el arranque siguió con la misma tónica. Es ahí donde el DT Javier Torrente se juega el puesto este fin de semana.

El argentino llegó a fines del 2025 con la exclusiva misión de salvar a los ruleteros de caer a Primera B. Si bien cumplió con el objetivo, los últimos malos resultados lo tienen como uno de los principales candidatos a ser el primer entrenador cesado este año.

Las cifras del terror del DT de Everton en la Liga de Primera

Javier Torrente tiene la obligación de sumar puntos cuando Everton visite a Audax Italiano este fin de semana. Los viñamarinos llevan meses sin anotar un gol y son colistas del torneo, a la espera de su denunicia pidiendo puntos contra Unión La Calera.

Torrente tambalea en la banca. /Photosport

Everton marcó un tanto por última vez en la Liga de Primera el 9 de noviembre, cuando vencieron por 2-1 a Cobresal, en El Salvador. De ahí en más, no pudieron volver a anotar.

El equipo registra cero goles a favor, 10 en contra y seis derrotas desde entonces. Según datos de Dapmedia, desde el 28 de octubre es el DT en Primera con el peor rendimiento en el torneo.

Torrente suma cuatro de 27 puntos posible desde entonces, donde este domingo se juega el puesto en La Florida. El duelo ante Audax Italiano será a las 18:00 horas, donde los itálicos ya registran un triunfo como locales ante U de Concepción este año.