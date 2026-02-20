Se cerró el libro de pases en la Liga de Primera y ahí hubo jugadores que no lograron amarrar equipo para este primer semestre. Uno de ellos es Luis Casanova, quien venía de descender con Deportes Iquique a Primera B.

El defensa que fue capitán de U de Chile en su momento habló horas antes de la bajada de telón para fichar en Primera. En diálogo con AS Chile, el jugador clamó por una oportunidad, la que finalmente no llegó en el fútbol grande.

“(El mercado) ha estado complejo. Quizás es porque el año pasado no lo terminé en mi mejor forma física, considerando la exigencia de pelear el descenso. Creo que eso me está pasando un poco la cuenta”, comentó.

El ex U de Chile pide una oportunidad

Luis Casanova no jugará en la Liga de Primera tras no fichar en ningún equipo al cerrarse el libro de pases. Ahora, el jugador nacido en O’Higgins y que fue borrado por Eduardo Berizzo debe buscar chances en las divisiones menores del fútbol chileno.

“Donde esté, siempre voy a dar lo mejor de mí… Sólo quiero seguir jugando, porque es lo que me llena y para lo que me preparo”, clamó el defensor que también tiene pasos por la selección chilena.

El canterano celeste registra pasos por equipos como Deportes Temuco, San Marcos de Arica, U de Chile, Unión La Calera y Unión Española. Justamente, la Primera B es la mejor opción que tiene ahora en el fútbol chileno.

“He trabajado la parte física y mental en este tiempo sin fútbol y me ha hecho muy bien. Estoy preparado para lo que venga”, cerró el defensa de 33 años, avisando que sigue vigente.