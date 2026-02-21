Es tendencia:
Rio Open

En vivo: Alejandro Tabilo busca la final del Rio Open ante Ignacio Buse

El chileno se mide ante el sorprendente jugador peruano por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

Por Carlos Silva Rojas

Alejandro Tabilo va por la final de Río de Janeiro.
© Rio OpenAlejandro Tabilo va por la final de Río de Janeiro.

Alejandro Tabilo (68°) quiere seguir con su racha de victorias y se mide ante el peruano Ignacio Buse (91°), por la segunda semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil.

El chileno viene de derrotar al argentino Thiago Tirante en semifinales, en un partido muy largo, que además se extendió hasta la madrugada por la fuerte lluvia que cayó en la ciudad carioca.

Tabilo se medirá ante la gran sorpresa del torneo, el peruano Buse, quien viene de vencer consecutivamente a Joao Fonseca y Matteo Berrettini.

Marcador en vivo: Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse

ATP 500 de Río de Janeiro1° set2° set3° set
Alejandro Tabilo (68°)00
Ignacio Buse (91°)00
SORPRESA PERUANA

Ignacio Buse está haciendo un gran torneo y es la gran sorpresa en Río de Janeiro.

El peruano también dio un gran salto en el ranking de la ATP, por ahora, está pasando del lugar 91° al 66° del mundo.

TREMENDO AVANCE

La gran semana de Alejandro Tabilo en Río de Janeiro tiene consecuencias, debido a que se posiciona muy bien en el ranking de la ATP.

El chileno, hasta ahora, ha avanzado 16 escalones y se encuentra en el puesto 52° del mundo. Si se mete a la final estará cerca del lugar 43° del planeta.

LA OTRA SEMI

El partido previo entre Tomás Etcheverry y Vit Kopriva ya empezó. Van 2-2 con servicio para el argentino. Sin quiebres.

CELEBRAN LOS LOCALES

El público brasileño algo puede celebrar en el Rio Open. Los locales Marcelo Melo y Joao Fonseca clasificaron a la final.

ATENCIÓN

La organización del Rio Open decidió que el partido entre Tabilo y Buse arranque no antes de las 19:00 horas, tras la primera semifinal entre Tomás Etcheverry y Vit Kopriva.

¡BUENAS TARDES!

Buenas tardes amig@s de RedGol, empezamos con los relatos de la semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro entre Alejandro Tabilo e Ignacio Buse.

