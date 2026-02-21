Alejandro Tabilo (68°) quiere seguir con su racha de victorias y se mide ante el peruano Ignacio Buse (91°), por la segunda semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil.

El chileno viene de derrotar al argentino Thiago Tirante en semifinales, en un partido muy largo, que además se extendió hasta la madrugada por la fuerte lluvia que cayó en la ciudad carioca.

Tabilo se medirá ante la gran sorpresa del torneo, el peruano Buse, quien viene de vencer consecutivamente a Joao Fonseca y Matteo Berrettini.

ver también Hay clásico con Alejandro Tabilo como protagonista: el sorteo para los locales en el Chile Open

Marcador en vivo: Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse