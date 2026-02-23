Este lunes 23 de febrero arranca de manera oficial el Chile Open 2026, torneo ATP 250 que se disputará en Santiago, específicamente en el complejo San Carlos de Apoquindo en Las Condes y que contará con una importante legión de cinco tenistas nacionales.

Nicolás Jarry, Matías Soto, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Cristian Garín son los chilenos que dirán presente en el cuadro principal de este certamen tenístico que, ojo, porque en esta oportunidad entregará un importante monto en dinero.

Así es, porque es habitual que los certámenes tenísticos entreguen, ronda a ronda, premios económicos a sus participantes, y un ejemplo de esto fue Tabilo, quien al caer en la final del ATP de Río ante Martín Etcheverry dejó escapar un suculento premio de 461 mil dólares (cerca de 400 millones de pesos chilenos) destinados al campeón.

El ‘Prize Money’ que entrega el Chile Open 2026

Lo cierto es que el monto del ATP de Río de Janeiro no deja de ser una cifra atractiva para la gira sudamericana, sobre todo si consideramos que el premio total a repartir en el certamen carioca alcanza los 2,4 millones de dólares.

¿Y Chile? El Chile Open no se queda atrás y es su propio sitio web el que informa que el premio total a repartir en esta edición es de 680.140 dólares estadounidenses (581 millones de pesos chilenos), eso sí, incluyendo los montos que reciben todos los competidores en cada una de las rondas del torneo.

US$680.140 es el ‘prize money’ a repartir por el Chile Open en su edición 2026. (Foto: ChileOpen.cl)

Cuando hablamos solo del dinero que recibe el campeón, un sitio que nos informa el estimado es la página Perfect-tennis.com, el cual indicó que el ganador en Santiago se llevará a casa un cheque equivalente a 106.460 dólares —cerca de 92 millones de pesos al valor del dólar actual—, lo que equivale a un pequeño aumento del 2,9% respecto de 2025.