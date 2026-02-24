Pronósticos Bahía vs O’Higgins: las apuestas por la hazaña celeste en territorio brasileño

RedGol te acerca los pronósticos deportivos destacados para apostar en Bahía vs O'Higgins por la segunda fase de la Copa Libertadores.

O’Higgins buscará hacer historia en la Copa Libertadores cuando visite este miércoles 25 de febrero a Bahía, en el marco del partido de vuelta por la segunda fase del certamen continental.

En la ida, disputada la semana pasada en Rancagua, Francisco González firmó un golazo de zurda que se coló en el ángulo para darle la victoria al Capo, ventaja que deberá defender ahora en territorio brasileño. Por su parte, los locales acumulan ocho presentaciones oficiales sin conocer la derrota en dicha condición.

En la previa del partido, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta al momento de apostar.

Pronósticos para apostar en Bahía vs O’Higgins

Ambos equipos anotarán: Si 2.50 Atajadas de Ronaldo Strada: Más de 2.5 2.50 Remates a puerta de Francisco González: Más de 0.5 2.62

Si quieres potenciar tu apuesta para este duelo copero, conviene revisar los mejores códigos promocionales. Allí encontrarás bonos de bienvenida, apuestas gratis y beneficios especiales que pueden marcar la diferencia al momento de registrarte.

Bahía y O’Higgins, con tendencia al ambos marcan

En cinco de los seis partidos oficiales de Bahía como local en 2026 marcaron ambos equipos.

En la única presentación fuera de casa de O’Higgins en la temporada también anotaron los dos conjuntos. Además, esta tendencia se dio en seis de sus últimas siete salidas como visitante el año pasado.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.50 en bet365

Ronaldo Strada, el arquero a vencer para el Capo

En sus tres partidos en el Brasileirao, Ronaldo Strada, arquero de Bahía, registró más de dos atajadas en cada encuentro. Además, en sus últimos tres compromisos del año pasado también había superado las dos intervenciones.

Atajadas de Ronaldo Strada: Más de 2.5 – 2.50 en bet365

El goleador de la ida, Panchito González

Francisco González, con un zurdazo que se clavó en el ángulo, anotó el gol del Celeste en la ida. En el Campeonato Nacional, registró una asistencia ante Deportes Concepción y convirtió frente a Deportes La Serena.

Panchito suma nueve remates, de los cuales cuatro fueron al arco, en sus cinco presentaciones oficiales esta temporada.

Remates a puerta de Francisco González: Más de 0.5 – 2.62 en bet365

Cuotas en Bahía vs O’Higgins

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Bahía vs O’Higgins: últimos partidos