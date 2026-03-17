Claudio Daniel Borghi no solo es un querido ex jugador y entrenador, sino que también ha logrado traspasar ese cariño a su carrera como comentarista. Ahora hace noticia al regresar a TNT Sports.

El Bichi fue por largos años uno de los rostros más emblemáticos del canal que transmite el fútbol chileno. Sin embargo, en el 2025 dio la sorpresa al cruzar la vereda televisiva y firmar por ESPN. Claro que su aventura por allá no duró mucho y ahora vuelve a su “casa”.

Borghi detalla su retorno glorioso

Con la vuelta de Claudio Borghi a TNT Sports, se confirma también su retorno a Todos Somos Técnicos, programa donde hizo una gran dupla con Marcelo Vega. Con Toby destacaron por sus comentarios deportivos y no tan deportivos. El Bichi explicó cómo sucedió todo a RedGol.

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“Se dio bastante rápido, yo salí de ESPN y se dio rápido esta posibilidad de poder volver al canal. Anoche tuvimos la última reunión y quedamos de acuerdo para empezar hoy“, indicó el campeón del mundo. Dentro de los detalles que puso sobre la mesa, es no volver a comentar los duelos del fútbol nacional salvo excepciones.

“Estoy fuera de las transmisiones de los fin de semana, haré algún clásico si es que el canal lo determina. Era una de las, no condiciones, pero sí de la forma de llegar era no estar todos los domingos estar haciendo fútbol“, detalló el tetracampeón con Colo Colo.

Borghi es un rostro muy querido. Imagen: Instagram

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Además de las transmisiones, hubo otro punto que fue clave: Picado TV. El proyecto de streaming que tiene Claudio Borghi con su hijo Filippo. Este no era bien visto en ESPN, algo que sí le permitió TNT Sports. Esto terminó de inclinar la balanza para regresar a Machasa.

“Ese es el motivo principal por el que no continué en ESPN, bueno acá en TNT Sports me permiten tener ese convenio. Es un proyecto familiar con mis hijos, entonces es difícil no darle bolilla. El canal me da la posibilidad de también trabajar ahí“, cerró Borghi. Su regreso a TST será este martes 17 de marzo a las 19:30 horas.

En resumen:

Claudio Borghi confirmó su regreso a TNT Sports tras un breve paso por ESPN.

confirmó su regreso a tras un breve paso por ESPN. El contrato permite a Borghi mantener Picado TV , proyecto de streaming con su hijo Filippo.

, proyecto de streaming con su hijo Filippo. El debut en el programa Todos Somos Técnicos quedó fijado para el 17 de marzo.

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