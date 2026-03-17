Hace un poco más de un año, Claudio Borghi sorprendió a todos al dejar TNT Sports y fichar por ESPN. El Bichi abandonaba su casa televisiva después de varios años por motivos de contrato.
“No se llegó a acuerdo con el canal y como tengo vacaciones acumuladas hace dos años, me voy antes. No hubo pelea, sólo una parte contractual en la que no llegamos a acuerdo. Listo”, explicó en su momento.
El ex DT de Colo Colo pasó una temporada como comentarista de la señal rival, pero finalmente terminó regresando “a donde fue feliz”. Este martes 17 de marzo, TNT Sports confirmó su retorno a Todos Somos Técnicos.
“¡Bienvenido a tu hogar, Bichi querido! Nuestro Claudio Borghi VUELVE al lugar donde fue feliz y se une al panel de #TSTxTNTSports, regresando con el análisis y humor que tanto lo caracterizan“, anunciaron.
Oficial: Bichi Borghi dejó ESPN y está de vuelta en TNT Sports
Con su regreso ya anunciado, Claudio Borghi regresará de inmediato a las pantallas de TNT Sports. Redebutará en el panel de Todos Somos Técnicos este martes 17 de marzo a las 19:00 horas, según confirmaron en el canal.
“Estamos muy contentos con el regreso de Claudio Borghi, que vuelve a su casa. Más allá de ser una leyenda del fútbol, hoy es una voz muy respetada, con una mirada directa y mucha experiencia que le suma mucho a la conversación“, valoró Robert Nicholson, Head of Sports de TNT SPORTS Chile.