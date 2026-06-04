El bicampeón mundial de UFC será el protagonista de una nueva producción original que mostrará aspectos inéditos de su vida personal, su entorno familiar y el camino que recorrió para convertirse en una de las máximas figuras de las artes marciales mixtas a nivel mundial.

El fenómeno de Ilia Topuria dará el salto a la pantalla con una nueva serie documental que mostrará el lado más íntimo del campeón de UFC.

La producción seguirá de cerca su vida personal, su entorno familiar y el exigente camino que lo ha llevado a convertirse en una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas a nivel mundial, ofreciendo imágenes y testimonios inéditos de su ascenso a la cima del deporte.

¿Cuándo se estrena los Tuporia en HBO Max?

La nueva serie documental se estrenará de manera exclusiva en HBO Max el próximo 5 de junio. La producción original sigue de cerca la vida del bicampeón mundial de UFC, Ilia Topuria, junto a su familia y entorno más cercano, ofreciendo una mirada inédita a su camino hacia la élite de las artes marciales mixtas.

Compuesta por tres episodios de 50 minutos cada uno, la serie fue producida por Señor Mono para HBO Max y estará disponible para los suscriptores de la plataforma en todo el mundo.

La serie se acerca a su estreno en HBO Max

Los detalles del documental sobre Topuria

Reconocido como una de las máximas figuras de las MMA a nivel global, Ilia Topuria ha logrado en menos de dos años conquistar títulos mundiales de UFC en dos divisiones distintas, un hito reservado para un selecto grupo de peleadores.

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Sin embargo, la serie va más allá de sus éxitos deportivos y explora los sacrificios, desafíos y momentos personales que marcaron su ascenso al más alto nivel de la disciplina.

Ilia Topuria is resting from a sparring session while Jesús Gallo, Physical Trainer, is drinking an energy drink before “UFC 317: Topuria vs Oliveira”

A lo largo de los episodios, la producción muestra aspectos desconocidos de la rutina del campeón y ofrece acceso exclusivo a la intimidad de su familia y de las personas que lo acompañaron en su recorrido hasta convertirse en una estrella mundial.

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Además, la producción documenta el período que comprende desde la obtención de sus cinturones de campeón hasta la preparación para uno de los combates más importantes de su carrera.

Ilia Topuria estará en UFC Freedom 250. (Photo by Ian Maule/Getty Images)

El luchador se alista para encabezar el UFC Freedom 250, evento que se celebrará el 14 de junio en la Casa Blanca, donde defenderá su título mundial de peso ligero.

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LOS TOPURIA cuenta con la producción ejecutiva de Ilia Topuria e Íñigo Pérez-Tabernero por parte de Señor Mono, mientras que María Rubio y Zaida Serrano-Piedecasas lideran el proyecto desde HBO Max.