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Colo Colo

Sebastián Vega, el juvenil de 19 años que asoma como titular en Colo Colo contra Huachipato

El joven volante apareció en el entrenamiento de Colo Colo, que este domingo enfrenta a Huachipato en la Copa de la Liga.

Por Javiera García L.

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Sebastián Vega se suma al trabajo de Colo Colo
© PhotosportSebastián Vega se suma al trabajo de Colo Colo

Colo Colo trabaja pensando en el duelo contra Huachipato en el cierre de la fase grupal de la Copa de la Liga. Este domingo 7 de junio, los albos visitan a los acereros a las 15:00 horas en Talcahuano.

El Cacique espera llegar a este partido aun con vida para clasificar a las semifinales. Este viernes 5, juegan Coquimbo Unido y Deportes Concepción. Si los piratas ganan, se acaba la ilusión de clasificar.

Aunque la programación no lo acompaña, Fernando Ortiz prepara este como lo que es: una final. El DT tiene las bajas de Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa, quienes están en la Roja, y se ordena con sus posibilidades.

Y como viene siendo la tónica esta temporada, el entrenador suma juveniles a los entrenamientos. Este miércoles, Sebastián Vega, joven volante de 19 años, apareció en los trabajos en el Estadio Monumental.

Sebastián Vega entrenó como titular en Colo Colo | Photosport

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Sebastián Vega se suma al entrenamiento de Colo Colo: de titular en la Sub 20 al primer equipo

Como informó Cristián Alvarado en Radio ADN, el futbolista no solo se sumó como opción, sino que entrenó como titular de cara al duelo contra Huachipato este domingo. En 2025, debutó contra el Real Valladolid.

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En esta temporada, Sebastián Vega ha sido un fijo en Colo Colo Sub 20. De hecho, la semana pasada fue titular en el Superclásico contra U. de Chile en el Torneo Formativo, donde los albos se impusieron por 2-0.

Sus inicios se remontan al club Rodelindo Román en San Joaquín, tal como Arturo Vidal. Tras formarse en el fútbol amateur, participó de una prueba de cadetes del Cacique y se fue al Monumental.

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