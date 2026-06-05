El tenista protagonizó uno de los momentos más llamativos del torneo tras comunicar una decisión de último minuto.

Una sorpresiva situación se vivió en el Roland Garros luego de que el tenista italiano Matteo Arnaldi anunciara su retiro de la semifinal que debía disputar ante su compatriota y décimo cabeza de serie, Flavio Cobolli. La decisión fue comunicada apenas unos 20 minutos antes de que ambos saltaran a la cancha Philippe-Chatrier.

Según los organizadores del torneo, Arnaldi, el tenista de 25 años, número 104 del mundo, que tuvo una trayectoria de ensueño hasta las semifinales, contrajo un virus justo antes del partido y no estaba en condiciones de disputar el partido clave por el paso a la gran final del Grand Slam.

La baja de Arnaldi de Roland Garros

El tenista italiano comenzó a sentirse mal la noche de este jueves, donde después de cenar y regresar a su habitación, despertó enfermo y vomitando. “También tuve fiebre durante el día. No puedo moverme, no puedo comer, no puedo beber. Era imposible que pudiera jugar. Lo siento mucho por todos los aficionados”, dijo Arnaldi.

Matteo Arnaldi se baja de la semifinal de Roland Garros. (Photo by James Fearn/Getty Images)

Esta es la segunda vez que un tenista se retira de la semifinal del Grand Slam, siendo la primera la de Rafael Nadal el 2022 cuando se bajó de Wimbledon contra Nick Kyrgios.

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En una rueda de prensa, Cobolli señaló: “Cuando vino a verme hace casi una hora, casi lloro. Es algo totalmente inesperado. Me dio muchísima pena por él”.

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Ahora, Cabolli se enfrentará al segundo cabeza de serie, Alexander Zverev, el domingo, después de que el alemán de 29 años derrotara al checo Jakub Menšík el viernes.

En síntesis: