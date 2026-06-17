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Mundial 2026

Revelan que Lionel Messi pasa por difícil momento familiar: por qué lloró en el Mundial 2026

Un periodista argentino reveló la difícil situación familiar que vive Lionel Messi y que explicaría sus lágrimas en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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En Argentina explicaron las lágrimas de Messi en el Mundial
© Getty ImagesEn Argentina explicaron las lágrimas de Messi en el Mundial

Las palabras de Lionel Messi tras su brillante debut con Argentina en el Mundial 2026 sorprendieron. El capitán trasandino admitió algunos problemas personales antes de la Copa del Mundo.

La prensa le preguntó por sus lágrimas en la cancha, asumiendo que se trataba de la emoción de acercarse al récord histórico de Miroslav Klose, el que superaría después con otros dos goles.

Pero la respuesta no fue por ahí. “Es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido de todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío”, reveló.

Ahora, desde Argentina dieron más contexto del momento personal de Lionel Messi. El periodista Eduardo Feinmann aseguró en Radio Mitre que Jorge Messi, papá del futbolista, enfrenta un delicado problema de salud.

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“Un problema grave de salud”: El drama familiar que estaría afectando a Lionel Messi

Hace varios meses, desde el año pasado, que Jorge tiene un problema bastante grave de salud“, explicó el comunicador. No se entregaron más detalles de qué específicamente afecta al papá de Lionel Messi.

Por su lado, el jugador mantiene reserva sobre esta situación. En Estados Unidos, el trasandino se enfoca en el siguiente partido de Argentina, que el lunes 22 de junio enfrenta a Austria a las 13:00 horas.

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