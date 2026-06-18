La selección chilena tendrá nueva indumentaria a partir de 2027 y el sponsor que corre con ventaja recibe comentarios negativos.

La selección chilena está como el meme de Juan Gabriel mirando el Mundial 2026. Lo ve escondido detrás de un árbol, porque una vez más se quedó afuera de la cita planetaria.

La Roja vive uno de los peores momentos de su historia, no lo digo yo, lo afirman los datos fríos. Es hoy por hoy el peor equipo de la Conmebol y la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas así lo demuestran.

Con este panorama a cuestas, la Federación de Fútbol de Chile, que cambiará de presidente a fin de año, tiene que negociar con un nuevo patrocinador de la indumentaria oficial de la Selección, porque termina contrato con adidas y se rumora que la marca escogida es la ecuatoriana Marathon.

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Jorge Aravena cuestiona a Marathon como patrocinador de la selección chilena

La eventual llegada de Marathon a la selección chilena fue analizada por uno de los mayores goleadores del equipo nacional. Jorge Aravena, en diálogo con RedGol, critica la elección de la nueva marca para la camiseta criolla.

“Evidentemente que esto pasa por los malos resultados que tiene la Selección. No puedes aspirar a más, a tener marcas grandes si no clasificas a los mundiales. Las grandes compañías quieren que muestres su nombre en la Copa del Mundo y eso no está pasando con Chile”, dijo el zurdo.

La Roja cambiará de patrocinador de la camiseta. Photo: Zed Jameson/Photosport

“Futbolísticamente y administrativamente bajamos mucho. Es muy difícil llegar a una marca importante si el producto que ofreces es malo. Hay poco que se puede ofrecer”, agregó.

Por último, el Mortero Aravena asegura que el posible nuevo sponsor de la selección chilena es desconocido y que el común de los hinchas no sabe nada de la marca.

“Es una marca nueva. Yo la conozco porque estoy en el deporte, pero no ha de ser muy conocida por el común de la gente“, cerró.

En síntesis

La Selección chilena quedó fuera del Mundial 2026 debido a sus malos resultados futbolísticos.

quedó fuera del Mundial 2026 debido a sus malos resultados futbolísticos. El contrato con Adidas termina y la Federación negocia con la marca ecuatoriana Marathon .

termina y la Federación negocia con la marca ecuatoriana . El exgoleador Jorge Aravena criticó la elección del posible nuevo patrocinador de la indumentaria.