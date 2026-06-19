El DT venía siendo criticado hace semanas y tras caer ante el penúltimo de Primera B, decidió renunciar a su cargo.

Audax Italiano no levanta cabeza y cayó sorpresivamente en su debut por Copa Chile. En duelo jugado en La Florida, los itálicos perdieron 1-0 ante Deportes Santa Cruz, club que es penúltimo en la Primera B.

Dicho mazazo pegó fuerte en los itálicos, ya que Gustavo Lema anunció que no sigue como el entrenador del equipo. El argentino ya venía siendo cuestionado y tras el pitazo final este viernes estalló el público.

Al entrenador le gritaron de todo y él respondió con gestos pidiendo perdón, incluso saludando al público en señal de agradecimiento por sus meses en el equipo. Eso sería un spoiler de lo que anunciaría posteriormente en conferencia.

Así se despidió Gustavo Lema de Audax

Gustavo Lema no va más como entrenador de Audax Italiano y renunció a la banca tras la derrota 1-0 como local, frente a Deportes Santa Cruz. El DT se fue en buenos términos y le dedicó palabras a los hinchas.

Lema en su adiós /Photosport

“Decidí dar un paso al costado, el gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo, que obviamente espera otros resultados. En el fútbol estoy muy agradecido a todo lo que me brindó no solo Audax, sino el fútbol chileno”, dijo, ante los micrófonos de RedGol.

El entrenador llegó entrado el segundo semestre del 2025 para reemplazar a Juan José Ribera a los tanos. Ahí logró clasificar al equipo a Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en fase grupal este año.

Audax quedó colista junto a Magallanes en su grupo de Copa Chile, aunque solo ha jugado un partido. Por su parte, Deportes Santa Cruz es exclusivo líder con canasta perfecta en el torneo.

Así quedó el grupo de Copa Chile: