Con esta enciclopedia del Mundial 2026 no tendrás ninguna excusa. Información sobre los planteles, los grupos, el calendario y mucho más.

Tenemos el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. Es por eso que RedGol preparó una completísima guía con todo lo que tienes que saber de todas las selecciones que participan en esta edición de la Copa del Mundo.

En las siguientes líneas encontrarás la composición de los grupos. Pero, si tocas sobre los nombres de cada selección, tendrás una enciclopedia total con toda la información que necesitas para que este Mundial no te pille desprevenido. ¡Ya nos volvimos locos!

Grupo A

Calendario del Grupo A:

México vs. Sudáfrica (jueves 11 de junio, 15:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Corea del Sur vs República Checa (jueves 11 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: DirecTV.

República Checa vs. Sudáfrica (jueves 18 de junio, 12:00 hrs. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

México vs. Corea del Sur (jueves 18 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara) Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Sudáfrica vs. Corea del Sur (miércoles 24 de junio, 21:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmisión: DirecTV.

México vs. República Checa (miércoles 24 de junio, 21:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo A

Partido histórico destacado del Grupo A

El partido inaugural de este Mundial 2026 será el mismo que se jugó en el debut de la Copa del Mundo de 2010, cuando se enfrentaron Sudáfrica y México. Aquella vez, se trató de un empate 1-1, con goles de Siphiwe Tshabalala (55′) y Rafael Márquez (79′).

Es primera vez en la historia que se repite un duelo inicial mundialista. En aquella ocasión, los Bafana Bafana quedaron fuera en la fase de grupos y los aztecas pasaron.

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El jugador estrella del Grupo A

El surcoreano Son Heung-min de Los Ángeles FC | Getty Images

Grupo B

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Calendario del Grupo B:

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (viernes 12 de junio, 15:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: Chilevisión / DirecTV

/ DirecTV Qatar vs. Suiza (sábado 13 de junio, 15:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (jueves 18 de junio, 15:00 hrs. SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Canadá vs. Qatar (sábado 18 de junio, 18:00 hrs. BC Place, Vancouver). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Suiza vs. Canadá (miércoles 24 de junio, 15:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (miércoles 24 de junio, 15:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: DirecTV.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo B

Partido histórico destacado del Grupo B

Aclaración previa: como naciones independientes, ninguna de estas selecciones se ha enfrentado entre sí en un Mundial. Sin embargo, en el debut suizo en Brasil 1950, se enfrentó a Yugoslavia, país que, territorialmente, incluía a Bosnia-Herzegovina.

En aquel duelo, los yugoslavos fueron ampliamente superiores y derrotaron por 3-0 a los suizos (Rajko Militic a los 59′; Kosta Tomacevic a los 70′; y Timohir Ognjanov, 84′). En 1950, sólo los primeros de los grupos pasaron a conformar un cuadrangular final. En el grupo de Yugoslavia y Suiza pasó Brasil.

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El jugador estrella del Grupo B

El canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich | Getty IMages

Grupo C

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Calendario del Grupo C:

Brasil vs. Marruecos (sábado 13 de junio, 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Haití vs Escocia (sábado 13 de junio, 21:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV.

Escocia vs. Marruecos (viernes 19 de junio, 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV / Disney+.

Haití vs. Brasil (viernes 19 de junio, 20:30 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV / Disney+.

Brasil vs. Escocia (miércoles 24 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Marruecos vs. Haití (miércoles 24 de junio, 18:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo C

Partido histórico destacado del Grupo C

Fue el duelo inaugural de Francia 1998. Brasil era el campeón defensor y enfrentaba a Escocia, que quería romper con la histórica mala suerte a nivel de citas planetarias, donde jamás pasó la fase de grupos.

Esa fue la última participación, hasta ahora, de Escocia. Y en ese primer partido de Francia 98′, Brasil ganó sin complicaciones, pero batallando. Fue con goles de Cesar Sampaio (4′) y un autogol de Tom Boyd, tras una arremetida de Cafú. El gol de los europeos lo convirtió John Collins de penal (38′).

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El jugador estrella del Grupo C

El brasileño Vinicius del Real Madrid | Getty Images

Grupo D

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Calendario del Grupo D:

Estados Unidos vs. Paraguay (viernes 12 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Australia vs. Turquía (domingo 14 de junio, 00:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Estados Unidos vs. Australia (viernes 19 de junio, 18:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Turquía vs. Paraguay (viernes 19 de junio, 23:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco) Transmisión: DirecTV.

Turquía vs. Estados Unidos (jueves 25 de junio, 22:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmite: DirecTV.

Paraguay vs. Australia (jueves 25 de junio, 22:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo D

Partido histórico destacado del Grupo D

Dentro del Grupo D hay sólo un antecedente de partidos entre las selecciones integrantes. Se trata del duelo de 1930, entre Estados Unidos y Paraguay, que definió la clasificación de los norteamericanos a las semifinales de aquella Copa del Mundo.

Fue un 3-0 rotundo. Estados Unidos consiguió pasar de forma invicta en el grupo integrado junto con Bélgica y los guaraníes. En el Estadio Parque Central, los Yankees ganaron gracias al triplete de Bertrand Patenaude (10′, 15′ y 50′). En la siguiente fase, no obstante, cayeron 6-1 ante Argentina.

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El jugador estrella del Grupo D

El estadounidense Christian Pulisic del AC Milan | Getty Images

Grupo E

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Calendario del Grupo E:

Alemania vs. Curazao (domingo 14 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmite: DirecTV.

Costa de Marfil vs. Ecuador (domingo 14 de junio, 19:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmiete: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Alemania vs. Costa de Marfil (sábado 20 de junio, 16:00 hrs, BBMO Field, Toronto). Transmite: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Ecuador vs. Curazao (sábado 20 de junio, 20:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Ecuador vs. Alemania (Jueves 25 de junio, 16:00 hrs. MetLife Stadium, Nueva Jersey) Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Curazao vs. Costa de Marfil (jueves 25 de junio, 16:00 hrs. Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmite: DirecTV.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo E

Partido histórico destacado del Grupo E

Alemania hizo una tremenda fiesta mundialera en 2006. Allí, en el Grupo A, quedó encasillado junto con Ecuador, Polonia y Costa Rica. Los de la mitad del mundo llegaron con seis puntos y clasificados, igual que los locales, al último partido de esta primera fase.

Allí, Alemania pasó la aplanadora y se convirtió en un verdadero candidato al título. Fue 3-0, con goles de Miroslav Klose (4′ y 44′) y Lukas Podolski (57′). Al final, los germanos llegaron al partido que nadie quiere jugar en un Mundial y se quedaron con el tercer puesto. Los ecuatorianos cayeron por la mínima en octavos de final ante Inglaterra (con golazo de Beckham).

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El jugador estrella del Grupo E

El alemán Jamal Musiala del Bayern Munich | Getty Images

Grupo F

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Calendario del Grupo F:

Países Bajos vs. Japón (domingo 14 de junio, 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Suecia vs. Túnez (domingo 14 de junio, 22:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmite: DirecTV.

Países Bajos vs. Suecia (sábado 20 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Túnez vs. Japón (domingo 21 de junio, 13:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Túnez vs. Países Bajos (jueves 25 de junio, 19:00 hrs. Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Japón vs. Suecia (jueves 25 de junio, 19:00 hrs. AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: DirecTV.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo F

Partido histórico destacado del Grupo F

En Sudáfrica 2010, uno de los grandes candidatos al título era Países Bajos. Los neerlandeses se toparon con un grupo del que salieron indemnes, ganando todos sus partidos. Uno de ellos, ante Japón, equipo que precisamente, fue segundo del Grupo E. Los otros elencos eran Camerún y Dinamarca.

El duelo entre nipones y neerlandeses se definió con un único tanto de Wesley Sneijder, a los 53′. Finalmente, los Países Bajos llegarían a la final, sucumbiendo ante España. Mientras que Japón perdió en octavos ante Paraguay, en una electrizante definición a penales.

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El jugador estrella del Grupo F

el neerlandés Virgil Van Dijk del Liverpool | Getty Images

Grupo G

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Calendario del Grupo G:

Bélgica vs. Egipto (jueves 15 de junio, 15:00 hrs. Gillette Stadium, Boston) Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Irán vs. Nueva Zelanda (jueves 15 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmisión: DirecTV.

Bélgica vs. Irán (domingo 21 de junio, 15:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: DirecTV.

Nueva Zelanda vs Egipto (domingo 21 de junio, 21:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Nueva Zelanda vs. Bélgica (viernes 26 de junio, 23:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Egipto vs. Irán (viernes 26 de junio, 23:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: DirecTV.

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Este es el pronóstico de la IA para el Grupo G

Partido histórico destacado del Grupo G

Este es uno de esos grupos particulares en los que ninguna selección que lo conforme se ha enfrentado anteriormente en un Mundial. Sin embargo, dejamos el duelo entre Egipto y Nueva Zelanda por el FIFA Series 2024.

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El jugador estrella del Grupo G

El egipcio Mohamed Salah del Liverpool | Getty Images

Grupo H

Calendario del Grupo H:

España vs. Cabo Verde (lunes 15 de junio, 12:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Arabia Saudita vs. Uruguay (lunes 15 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: DirecTV / Disney+.

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España vs. Arabia Saudita (domingo 21 de junio, 12:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Uruguay vs. Cabo Verde (domingo 21 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Uruguay vs. España (viernes 26 de junio, 20:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Cabo Verde vs. Arabia Saudita (viernes 26 de junio, 20:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Este es el pronóstico de la IA para el Grupo H

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Partido histórico destacado del Grupo H

España y Uruguay se han cruzado dos veces en mundiales y en ambas han sido empates. En la primera ocasión, en 1950, fue un 2-2 que le sirvió más a los charrúas. En 1990, en el inicio del Grupo E, empataron sin goles.

Italia 1990 no fue, empero, un gran Mundial para ninguna de las dos selecciones. Ambas pasaron a octavos de final (España primera del grupo y Uruguay como uno de los mejores terceros). Allí, los ibéricos cayeron ante Yugoslavia (2-1) y Uruguay perdió ante Italia (2-0).

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El jugador estrella del Grupo H

El español Lamine Yamal del Barcelona | Getty Images

Grupo I

Calendario del Grupo I:

Francia vs. Senegal (martes 16 de junio, 15:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Irak vs. Noruega (martes 16 de junio, 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV.

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Francia vs. Irak (lunes 22 de junio, 17:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV.

Noruega vs. Senegal (lunes 22 de junio, 20:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey) Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Noruega vs. Francia (viernes 26 de junio, 15:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Senegal vs. Irak (viernes 26 de junio, 15:00 hrs, BBMO Field, Toronto) Transmisión: DirecTV.

Este es el pronóstico de la IA para el Grupo I

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Partido histórico destacado del Grupo I

Es un partido muy recordado. En Corea/Japón 2002 los senegaleses dieron el batacazo al derrotar en el duelo inicial a Francia, selección que venía de ser campeona del mundo en 1998 y había levantado la Eurocopa en el 2000.

El solitario gol de Papa Bouba Diop (30′) significó un verdadero golpe para un elenco galo que terminó siendo una total decepción y se fue eliminado en la fase de grupos. Por el contrario, los Leones de la Teranga alcanzaron los cuartos de final e igualaron la marca histórica de un equipo africano en un Mundial, siendo eliminados por Turquía (0-1).

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El jugador estrella del Grupo I

El francés Kylian Mbappé del Real Madrid | Getty Images

Grupo J

Calendario del Grupo J:

Argentina vs. Argelia (martes 16 de junio, 21:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Austria vs. Jordania (miércoles 17 de junio, 00:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: DirecTV.

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Argentina vs. Austria (lunes 22 de junio, 13:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Jordania vs. Argelia (lunes 22 de junio, 23:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: DirecTV.

Argentina vs. Jordania (sábado 27 de junio, 22:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Argelia vs. Austria (sábado 27 de junio, 22:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmisión: DirecTV.

Este es el pronóstico de la IA para el Grupo J

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Partido histórico destacado del Grupo J

España 1982. Tras un sorpresivo triunfo en el duelo inicial del Grupo 2 de aquel Mundial, en el que Argelia derrotó a Alemania Federal, los norafricanos enfrentaron a Austria, equipo que había vencido por la mínima a Chile.

Fue el preludio de un escándalo que cambió la organización de los mundiales. Austria derrotó por 2-0 a los argelinos, con goles de Walter Schachner (55′) y Hans Krankl (67′). Finalmente, el último duelo grupal no se jugó en paralelo (un día después), por lo que, tras el triunfo de los Zorros del Desierto ante Chile, los dos países europeos se enfrentaron en el último duelo grupal sabiendo que un triunfo por 1-0 de los germanos los clasificaba a ambos. Y ese fue el resultado de aquel encuentro. La FIFA tuvo que cambiar para siempre la calendarización de las definiciones de primera fase.

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El jugador estrella del Grupo J

El argentino Lionel Messi del Inter Miami | Getty Images

Grupo K

Calendario del Grupo K:

Portugal vs. RD Congo (miércoles 17 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Uzbekistán vs. Colombia (miércoles 17 de junio, 19:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

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Portugal vs. Uzbekistán (martes 23 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Colombia vs. RD Congo (martes 23 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Portugal vs. Colombia (sábado 27 de junio, 19:30 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. RD Congo vs. Uzbekistán (sábado 27 junio, 19:30 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Este es el pronóstico de la IA para el Grupo K

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Partido histórico destacado del Grupo K

Otro grupo sin historial de enfrentamientos entre cada uno de sus integrantes. República Democrática del Congo sólo participó de un Mundial y Uzbekistán es un debutante en este 2026, por lo que los que tenían más chances eran Colombia y Portugal de haberse visto las caras en alguna Copa del Mundo. Pero, no.

Por increíble que parezca, tampoco hay un amistoso reciente entre selecciones que se pueda poner como alternativa. Es decir, todos los cruces de este grupo serán nuevos en la historia. Vaya, vaya. Dejamos el triunfo de Portugal sobre Chile en el último amistoso, como para no dejar a algunos descontentos.

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El jugador estrella del Grupo K

El portugués Cristiano Ronaldo del Al Nassr | Getty Images

Grupo L

Calendario del Grupo L:

Inglaterra vs. Croacia (miércoles 17 de junio, 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Ghana vs. Panamá (miércoles 17 de junio, 19:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: DirecTV.

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Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio, 16:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio, 19:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Inglaterra vs. Panamá (sábado 27 de junio, 17:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: DirecTV.

Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio, 17:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV.

Este es el pronóstico de la IA para el Grupo L

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Partido histórico destacado del Grupo L

Fue reciente y fue un duelo que definió mucho. Inglaterra y Croacia se encontraron en Rusia 2018, con un triunfo de los croatas. No obstante, no fue cualquier duelo… ¡fue una de las semifinales de ese torneo!

Los croatas consiguieron pasar a la final venciendo en el tiempo suplementario a los británicos con un tanto de Mario Mandzukic (109′). Antes, el duelo había quedado empatado 1-1, gracias a la apertura de la cuenta de Kieran Trippier (5′) y la igualdad de Ivan Perisic (68′).

Al final, Croacia perdió en una entretenida final ante Francia (4-2), mientras que los británicos también sucumbieron en el duelo por el tercer lugar, ante Bélgica, por 2-0.

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El jugador estrella del Grupo K