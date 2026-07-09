El defensor central partió a su Argentina natal, donde afirman que evalúa alternativas para continuar su carrera tras perder el puesto con Fernando Gago como DT.

En Universidad de Chile su plantel está de vacaciones esta semana, a la espera de iniciar el próximo lunes su intertemporada bajo el mando de Fernando Gago, técnico que decidió prescindir de los servicios del central argentino Franco Calderón.

El oriundo de Chaco, que hasta la llegada de Pintita era titular indiscutido en la defensa azul, perdió su puesto y ante la alta posibilidad de no entrar en la consideración para la segunda parte de la temporada, apuesta por una arriesgada decisión.

Según reveló el periodista Marcelo Díaz, de la cadena TNT Sports, Calderón aprovecha estos días de vacaciones en su país natal para evaluar alternativas y continuar su carrera en el fútbol trasandino, poniendo término a su paso de dos años y medio por la U.

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Calderón aprovecha vacaciones para buscar club e irse de la U

“Existe la posibilidad que en este descanso, esté viendo opciones de quedarse en Argentina“, reportó el comunicador quien advirtió que si bien el defensor tendrá que presentarse en el Centro Deportivo Azul para realizar la intertemporada, mira atento lo que ocurre en suelo trasandino.

“Como los clubes allá están armando sus planteles con miras a la temporada que arranca el 26 de julio, existe la opción que pueda tener una oferta y poder partir de la U, pues no está conforme con la condición que hoy tiene con Gago”, agrega Díaz sobre Calderón.

En ese ámbito, explica el reportero, la idea del central es “volver a Chile, pero con una oferta bajo el brazo“, recordando que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2027, y que tiene una cláusula de salida que tiene un valor de US$1.5 millones de dólares.

Los números del central en los azules

Con la camiseta de la U, entre torneos locales e internacionales, Franco Calderón suma 8.191 minutos en 98 encuentros, donde registra cuatro goles sin asistencias. Recibió 26 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones.

En síntesis