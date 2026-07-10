Luego de un mal paso por Argentinos Juniors, y pese al coqueteo que hubo para un eventual regreso, el delantero será compañero de un chileno en su nuevo club.

No eran pocos los hinchas en Universidad de Chile que, en vista de precaria situación que tiene el club en materia económica y de cara al mercado de fichajes, pedían el regreso del delantero argentino Leandro Fernández.

Es que luego de su salida de la institución por orden de Francisco “Paqui” Meneghini, tuvo un paso irregular por Argentinos Juniors, donde estuvo lejos del nivel que exhibió en nuestro país. Y ante la falta de goleadores en los azules, los fanáticos exigían la vuelta del atacante.

Sin embargo, la ilusión de los hinchas de la U se desvaneció de forma rápida. Pese a los coqueteos que permitían abrir la opción de un regreso, Leandro Fernández comunicó que seguirá su carrera en su país natal, en Defensa y Justicia.

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Fernández no vuelve a la U y encuentra club en Argentina

El delantero de 35 años llegó al cuadro de la localidad bonaerense de Florencio Varela donde cumplirá su tercer ciclo, tras sus etapas anteriores con la institución desde el 2009 al 2011 y del 2013 al 2014.

“Estoy de vuelta en casa. Muy contento por esta oportunidad que me está dando el club de volver a estar acá, viendo cómo la institución creció. Se ve todo muy cambiado a lo que era aquel tiempo”, señaló Fernández a las redes de Defensa y Justicia.

El reestreno del “Pájaro Loco” con la camiseta del Halcón puede darse este jueves 16 de julio, cuando enfrente por los 16° de final en Copa Argentina a Racing Club a las 17:45 horas en estadio por confirmar.

En síntesis