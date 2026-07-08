El delantero argentino siempre es pedid por los hinchas azules, pero justo cuando cortó su contrato apareció otro antiguo amor.

Sin duda que la historia de Leandro Fernández con Universidad de Chile dejó un importante capítulo sin cerrar, por lo mismo cada vez que vuelve a salir su nombre los hinchas azules se ilusionan.

Justo con la falta de gol que ha mostrado, el delantero ronda en el paladar de los seguidores azules, teniendo en cuenta su última decisión en el fútbol con Argentinos Juniors.

Con tan sólo 7 partidos jugados y sin marcar goles, el delantero decidió poner punto final a su contrato y quedó como agente libre para el mercado de fichajes, aunque ya hay un interesado: ¿será la U?

Leandro Fernández jugó 7 partidos en Argentinos Juniors. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Leandro Fernández será refuerzo de Defensa y Justicia

La verdad es que los caminos de Universidad de Chile y Leandro Fernández están lejos de cruzarse por este momento, luego de su polémica salida del cuadro bullanguero a principios de año, cuando Paqui Meneghini no lo tuvo en cuenta.

Por lo mismo, es Defensa y Justicia el cuadro que tiene todo preparado para recibir los goles y gambetas del delantero argentino, dejando lejos la opción de un regreso a la U.

“Tal como adelantamos hace 3 días, Defensa y Justicia tendría todo acordado de palabra con Leandro Fernández para que el delantero se sume como nuevo refuerzo del equipo de Vaccari”, explicaron en Solo Defensa.

En ese sentido, detallan que el acuerdo ya tiene detalles y sólo resta hacerlo público para que se haga realidad: “El arribo sería por 1 año tras rescindir con Argentinos”.

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