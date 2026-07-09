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Nicolás Mancilla es oficializado en su nuevo equipo: “El ataque rival ya tiene advertencia”

El defensor fue anunciado como nuevo refuerzo de club que va por el ascenso en Primera B.

Por Andrea Petersen

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El ex Unión Española fue anunciado como nuevo refuerzo de club del ascenso.
El ex Unión Española fue anunciado como nuevo refuerzo de club del ascenso.

Deportes Puerto Montt ya piensa en la segunda rueda del campeonato con la misión de seguir escalando posiciones y meterse de lleno en la lucha por el ascenso. Luego de finalizar la primera parte del torneo en el séptimo lugar de la tabla, el conjunto sureño comenzó a reforzar su plantel para afrontar la recta final de la temporada.

En ese escenario, el elenco albiverde hizo oficial la incorporación de un nuevo jugador. A través de sus redes sociales, el club confirmó el fichaje del defensor Nicolás Mancilla, futbolista con pasado en Unión Española, quien se suma a Fabián Espinoza y Bryan Taiva como refuerzo del equipo.

Deportes Puerto Montt anuncia el fichaje de Nicolás Mancilla

En un emotivo posteo, el equipo reveló que el defensor de 32 años “El ataque rival ya tiene advertencia. llega al Velero para sumar carácter, oficio y experiencia a la última línea albiverde”.

“Con pasos por Unión Española, donde supo portar la jineta de capitán en Primera División, y Ñublense, también en la máxima categoría del fútbol chileno, el defensor arriba a Puerto Montt con recorrido y presencia para fortalecer el fondo”.

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Con lectura defensiva, rudeza en el cruce y capacidad para desempeñarse como central, Mancilla se integra al proyecto 2026 para aportar seguridad y carácter en cada duelo”.

El presente de Deportes Puerto Montt

El conjunto sureño ocupa el séptimo puesto de la tabla con 23 puntos, aunque se mantiene a una corta distancia de los equipos que lideran el campeonato.

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